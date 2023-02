Don Walter fa sorridere Maria: “A Maurizio veniva spacciato del cioccolato di nascosto”

Don Walter riesce a strappare un sorriso anche a Maria de Filippi raccontando di un simpatico aneddoto su Maurizio Costanzo

Ha raccontato del suo personale rapporto con Maurizio Costanzo, don Walter. Sapeva che il giornalista non credeva in Dio, non immaginava che cosa ci sarebbe stato dopo la morte. Ma quando si sono conosciuti, tra loro c’è stato un rapporto di stima e affetto, come il sacerdote ha raccontato oggi nella sua omelia, che è stata anche un ritratto di quello che il giornalista è stato. Di tutto il bene che ha fatto, di tutto il bene che ha voluto, della grande eredità piena di amore che lascia a un paese intero. E poi c’è stato spazio anche per delle battute, per un piccolo sorriso strappato a Maria de Filippi. Nella sua omelia ha parlato del primo incontro, ha raccontato degli aneddoti. E poi, come molti hanno fatto in questi giorni, ha anche scherzato sul rapporto che Costanzo aveva con il cibo.

“Fratelli e sorelle, siamo qui oggi per accompagnare con la nostra preghiera l’anima di Maurizio torna nella casa del padre, lo facciamo con la consapevolezza che è vero, si è chiuso il sipario, ma è finito il primo atto, la sua vita e la sua anima continua ad amare e volere bene e sentire il nostro amore. Oggi siamo al cospetto di un Dio che non è dei morti ma della resurrezione e della vita”. Sono le parole di don Walter Insero, all’inizio della celebrazione dei funerali solenni di Maurizio Costanzo.

“La prima volta ho incontrato Costanzo due anni fa. Pensavo di trovarmi davanti un giornalista anticlericale, un po’ un mangiapreti, e invece ho incontrato una persona accogliente, amorevole, che mi ha rivolto subito una battuta: è un prete vero? Ci provo, gli ho risposto” ha detto don Walter.

Quell’aneddoto su Maurizio che ha fatto sorridere Maria

E poi ha raccontato di quanto qualcuno, portava di nascosto del cioccolato fondente a Maurizio Costanzo. Un aneddoto che ha fatto sorridere Maria de Filippi, seduta in prima fila accanto a suo figlio Gabriele e a Piersilvio Berlusconi.

“Ogni tanto gli veniva spacciato un po’ di cioccolato fondente di nascosto”#MaurizioCostanzo pic.twitter.com/0VImF0r1uJ February 27, 2023

Le parole di don Walter al funerale di Maurizio Costanzo