Gli ultimi minuti di vita di Maurizio Costanzo, anche il suo migliore amico era con lui

Gli ultimi minuti di vita di Maurizio Costanzo, l'Ave Maria e una richiesta, lo confida il suo migliore amico

Maurizio Costanzo è morto avendo accanto i suoi cari. E’ il suo migliore amico, l’avvocato Giorgio Assumma, a raccontare gli ultimi minuti della sua vita; c’era anche lui negli ultimi istanti di Costanzo. Il dolore è devastante, forte ancora oggi perché dal 24 febbraio scorso è passato ancora troppo poco tempo. E’ Assumma a confidare alla rivista Nuovo che Maurizio Costanzo nella stanza della clinica dove si è spento non era di certo solo. Non racconta tutto ma ci lascia immaginare quegli ultimi momenti. C’era anche sua figlia Camilla ma immaginiamo ci fossero tutti. Nessuno si aspettava che non uscisse più da quella clinica ma forse che stava per andare via per sempre è apparso alla fine evidente. E’ quanto riporta il settimanale Nuovo, sembra che l’amico più caro e fidato del famoso giornalista abbia confidato che sua figlia gli abbia chiesto di pregare.

La figlia di Maurizio Costanzo gli ha chiesto di recitare l’Ave Maria

Camilla era con lui e Assumma confida: “Era ancora cosciente. La figlia Camilla gli ha chiesto di recitare l’Ave Maria e lui ne ha sussurrato i primi versi per poi interrompersi e dirle: ‘Non ce la faccio, continua tu a pregare per me”.

Un dolore immenso ma c’è la consolazione che sia andato via accompagnato da tutti. L’avvocato racconta che nonostante le differenze di vedute erano legatissimi. “Quando ci incontrammo, io ero tornato alle mie radici cattoliche dopo un periodo di crisi esistenziale mentre Costanzo aveva dubbi sull’esistenza di Dio. Eppure andammo subito d’accordo e costruimmo un rapporto sincero in cui non avevamo segreti l’uno per l’altro”.

Nella stessa intervista al settimanale Nuovo Assumma avrebbe anche confidato la sua preoccupazione per Maria De Filippi rivolgendo un appello agli amici più cari di non lasciarla sola, di starle accanto perché nasconde benissimo la sofferenza che sta provando. Qualcuno ha dei dubbi sul racconto riportato dal settimanale Nuovo; strano che Assumma abbia riferito momenti così intimi ma in realtà ha solo dopo pochissime cose.