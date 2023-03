Jerry Calà ha lasciato la clinica. Come sta dopo l’infarto e l’intervento?

Jerry Calà è stato dimesso, ha lasciato la clinica dove era ricoverato dopo l'infarto

Jerry Calà ha lasciato la clinica, è stato dimesso nel pomeriggio ed è Fanpage ad aggiornare sulle condizioni di salute dell’artista. Era ricoverato nella Clinica Mediterranea di Napoli, un ricovero necessario dopo un grave malore, un infarto. Continua per Jerry Calà un breve periodo di riposo, poi tornerà con calma al lavoro, ma come sta adesso? Nella notte tra il 17 e il 18 marzo ha avvertito dei dolori che gli hanno fatto pensare al peggio, era infatti un infarto. Si trovava nell’hotel Santa Lucia sul lungomare e durante la notte ha avuto un malore, stava dormendo. Solo l’intervento dei soccorsi gli ha salvato la vita. E’ quanto aveva già dichiarato il manager di Jerry Calà al Corriere. L’attore è stato operato, un intervento chirurgico indispensabile, uno stent per riaprire l’arteria chiusa e ristabilire il flusso del sangue. Tutto è andato nel migliore dei modi, Calà è apparso subito in ripresa; infatti è già fuori dalla clinica.

Jerry Calà a riposo dopo avere lasciato la clinica

Sembra però che sarà un periodo breve di riposo, che da oggi fino a domenica sarà tranquillo ma che poi lunedì 27 sarà già sul set. Adesso è ancora più grande la voglia di Calà di lavorare, proseguire il suo film. Il peggio è passato e tornare al lavoro, dagli amici, dai colleghi, al suo film non può che fargli bene. Sa di avere ricevuto tanto affetto, tanto amore, da tutti. Tra i primi a preoccuparsi della salute Mara Venier. E’ stata lei sui social e in tv a confermare che il suo ex marito stava bene, che tutto era andato bene ma che lei si era spaventata tantissimo. L’ex coppia ha da sempre un legame fortissimo, nonostante la passione e il divorzio ma l’amicizia e l’affetto sono più grandi di tutto e ogni volta ridono delle volte che hanno litigato.

Anche a Pomeriggio Cinque il medico responsabile della cardiologia interventistica della clinica di Napoli in cui l’attore era ricoverato aveva detto che tutto era andato bene, che Jerry era in veloce ripresa.

Jerry Calà ha ringraziato tutti e si è congratulato con tutto lo staff di medici e infermieri della Clinica Mediterranea.