Daniele Scardina lascia la terapia intensiva, le parole del fratello

Daniele Scardina ha lasciato la terapia intensiva, è il fratello Giovanni a dire come sta

Daniele Scardina ha lasciato la terapia intensiva, il peggio è passato, l’incubo è finito. E’ il fratello Giovanni a raccontare tutto in un lungo post, a tirare per primo un sospiro di sollievo, a ricordare che un pomeriggio di quattro settimane fa tutto si è trasformato in un terribile incubo. Poco fa il fratello di Daniele Scardina ha finalmente dato a tutti la notizia che aspettavamo, che il pugile è fuori dalla terapia intensiva, che deve proseguire il suo percorso di cure, prima in reparto e poi in un centro specializzato per la riabilitazione ma che anche se la battaglia non è finita, non è più in pericolo di vita. Tutto adesso può solo migliorare.

Come sta oggi Daniele Scardina?

“A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare, oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo” inizia così il post di Giovanni che non nasconde nulla.

“Le condizioni cliniche di Daniele continuano a migliorare e oggi stesso è stato dimesso dalla Terapia Intensiva per proseguire il percorso di cura inizialmente in reparto e in seguito in un centro di riabilitazione specializzato” quindi non è finita, Daniele Scardina si è svegliato ma dopo un mese ha bisogno di recuperare, dopo quel maledetto malore di un mese fa la sua battaglia non è finita.

“La sua battaglia non è finita, ma possiamo dire finalmente che non è più in pericolo di vita” ed è sempre il fratello di King Toretto a proseguire ringraziando chi ha reso possibile una notizia così bella.

“Impossibile trovare parole per ringraziare l’equipe medica della Terapia Intensiva dell’Istituto clinico Humanitas, che in queste settimane si è presa cura di Daniele in maniera straordinaria. Altrettanto impossibile è descrivere la gratitudine che proviamo per il nostro Dio che ha accompagnato i medici, Daniele e tutti noi, in questo difficile percorso” commuovono le parole che Giovanni Scardina pubblica sul profilo social di Daniele.

“Grazie anche a voi per la vicinanza che ci avete dimostrato camminando al nostro fianco in questo terribile momento, è bello sapere che tantissime persone hanno avuto un pensiero per mio fratello”. Non è finita, lo ripete, sa che la strada è in salita e le sue parole fanno capire che le difficoltà che Daniele deve adesso affrontare e superare sono importanti, ma ce la farà. “La strada è in salita, ma noi abbiamo fede. Unitevi a noi in preghiera, Daniele, e noi con lui, vi saremmo immensamente grati”. Speranza, fede e il grazie ad ogni singola persona perché King Toretto ha bisogno adesso di tanta forza.

Si era sentito male il 28 febbraio scorso in palestra al termine di un allenamento.