Andrea Piazzolla non paga gli alimenti al figlio, parla l’ex compagna

Andrea Piazzolla continua a non occuparsi di suo figlio. L'ex compagna lo riporta in tribunale e racconta tutto

Si continua a parlare di Andrea Piazzolla ma questa volta per gli alimenti che non paga al figlio, almeno in base al racconto dell’ex compagna. Il factotum di Gina Lollobrigida che è già coinvolto nelle questioni che riguardano la diva e che deve rispondere a più accuse a suo carico, torna davanti al giudice per questioni private, perché sembra continui a non occuparsi di suo figlio, a non pagare gli alimenti che gli deve nonostante abbia dichiarato di avere ricevuto un bel po’ di regali dalla Lollobrigida. E’ l’ex compagna, Sara Urriera, a raccontare tutto, è la madre di suo figlio che ha rilasciato un’intervista a Repubblica e ha raccontato la sua verità, da quando si sono conosciuti ad oggi.

L’ex compagna di Andrea Piazzolla, la madre di suo figlio

Si sono conosciuti nel 2008 e Sara Urriera ha anche conosciuto Gina Lollobrigida, è stata a casa sua, poi Andrea Piazzolla l’avrebbe lasciata pur sapendo che era incinta. Non ha mai riconosciuto né incontrato il bambino, l’ha visto solo nel 2021 dopo anni di battaglie della madre, l’ha visto in tribunale.

“Lo ha conosciuto in tribunale. Mio figlio non aveva mai avuto rapporti con il padre fino a quando il giudice non aveva chiesto un incontro” racconta sempre la Urriera.

“Il giudice gli ha imposto di fare il test del dna, siamo andati all’ospedale San Camillo, dove diceva Andrea Piazzolla, in un laboratorio dove hanno prelevato un campione di saliva e lo hanno comparato – l’ex prosegue – Per un ragazzino non è bello. Il test del dna ha un significato particolare e sapere che suo padre non si fida del fatto che il ragazzo sia suo figlio è una barzelletta che non fa ridere” se è vero è davvero tutto molto triste ma non è finita.

Accertata la paternità Piazzolla avrebbe dovuto aiutare, contribuire al mantenimento economico, è ovvio. Invece, non è mai accaduto, sembra che anche adesso continui a non sostenere le spese per il figlio. “Lui però non ci ha mai aiutato economicamente, non lo fa ancora, neanche dopo la sentenza”, come racconta Sara Urriera aggiungendo che per sottrarsi ai suoi obblighi avrebbe dichiarato di essere indigente. Sappiamo bene che poi la situazione è notevolmente cambiata per lui. Le lussuose macchine ricevute in regalo da Gina e poi vendute, l’ha detto lui e adesso la Urriera attende di sapere le intenzioni della difesa. Cosa risponderà questa volta Piazzolla? Davvero non si occupa di suo figlio?