Maria De Filippi, il tenero video mentre gioca col cane di Raffaella Mennoia

E' un video dolcissimo di Maria De Filippi mentre gioca col cane di Raffaella Mennoia

Maria De Filippi così non l’avevamo mai vista ed è tenerissimo il video che pubblica Raffaella Mennoia. La più stretta collaboratrice di Maria De Filippi, l’amica che non la lascia mai da sola e non può farlo soprattutto dopo la morte di Maurizio Costanzo, mostra a tutti la dolcezza della conduttrice, la dolcezza del suo cane, quanto può far bene stare con gli animali, giocare con i cani. Entrambe adorano i cani, Maria De Filippi più volte li ha portati nei suoi programmi, soprattutto a C’è posta per te. “Amici di giochi” scrive la Mennoia, quel cucciolo meraviglioso che gioca con la conduttrice è il suo Saki. E’ un Bull Terrier. Sono in ufficio, dove trascorrono molto tempo. Maria De Filippi stringe nei pugni qualcosa di goloso per Saki che la segue annusando, cercando di ottenere il bottino, poi sono coccole e bacetti ed è la vera tenerezza.

Maria non sorride mai ma è serena, così appare. Arriva subito il commento di Sabrina Ferilli, l’altra amica carissima su cui la De Filippi sa di poter contare. Per lei l’attrice ha preso il primo aereo e di corsa è tornata a Roma per starle accanto nel momento del dolore.

“Ahhh namo bene!” commenta la Ferilli nel suo dialetto romano strappando una risata a tutti, di certo anche a Maria. La prende in giro perché è così che loro scherzano ma sa bene che in quella espressione c’è più di tutto la gioia nel vedere Maria che gioca. La De Filippi ha tre cani, Ugo, Filippa e Giovanni. Maurizio invece adorava i gatti, ne sentiva sempre la mancanza.

Tutti restano accanto alla conduttrice, si vocifera che non abbia più voglia di continuare con i suoi programmi, anche per questo Ezio Greggio le ha scritto una lettera tra le pagine di Novella 2000. Una lettera firmata da tutti, dai colleghi e dal pubblico, da chi stima da sempre lei e prova affetto e gratitudine nei confronti di Costanzo.

Forse con questo video postato sul suo profilo social Raffaella Mennoia desidera non solo mostrare la dolcezza di Maria con il suo cane ma anche che lei sta meglio, che insieme ce la faranno a superare questo periodo, che la conduttrice non lascerà mai il suo lavoro, perché anche Maurizio le ha insegnato che è così che si fa, si va avanti.