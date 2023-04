Carolyn Smith in ospedale per la chemioterapia ma il suo messaggio è importante

Carolyn Smith inizia la prima chemioterapia ma prima di entrare in ospedale ha un messaggio importante

Carolyn Smith questa mattina è andata in ospedale pronta per la terza chemioterapia ma prima in un video ci ha regalato tutta la sua positività. E’ un momento di forte fragilità, non l’ha mai negato, quando Carolyn Smith ha scoperto che doveva cominciare di nuovo con le cure contro il tumore ha rischiato di crollare. Per l’ennesima volta il cancro ed era la volta più difficile ma ha ripreso in mano la sua vita e ha dato nuova positività a tutto. La lezione di Carolyn Smith è ancora una volta per tutte le donne che stanno vivendo la sua stessa malattia, la lotta contro l’intruso, come lo chiama lei. Anche nei momenti di fragilità deve essere un buongiorno, bisogna vestirsi bene, con i colori che amiamo, pensare di essere grati, guardarsi allo specchio con un bel sorriso. Così Carolyn Smith si sente bella e ha ragione, è bellissima.

Carolyn Smith la procedura prima della chemioterapia

Si è svegliata presto questa mattina, inizia così tutta la giusta procedura, la sua procedura. Poi si ricorda di essere grata proprio perché può andare in ospedale, le cure esistono. Prima una bella doccia calda e poi fredda per attivare il corpo e la mente. Un sorriso allo specchio; gli abiti da indossare sono quelli per un evento speciale di lavoro. Non può mancare il trucco ma senza esagerare. Una colazione salutare, via in taxi e poi il video per i suoi follower. Alle 9 è pronta per la chemio.

Ha una forza incredibile Carolyn Smith ma non nasconde la fragilità, non nasconde che ha bisogno di una mente positiva per affrontare tutto.

“Mi voglio sentire bene perché io non sono quello che sto curando, io sono sempre Carolyn. Devo essere sempre positiva anche nei momenti più fragili. E io oggi mi sento bella e positiva”.

Tantissimi i messaggi per la giudice di Ballando con le Stelle, tantissime le donne che la ringraziano, che parlano della sua forza, dei suoi sacrifici, della vera positività che mostra.