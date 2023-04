Paolo Brosio era al telefono con sua madre quando è morta

Paolo Brosio era in videochiamata con sua madre quando è morta

Paolo Brosio non era con la mamma Anna quando è morta, è forse il rimpianto che gli resterà per sempre. Non si era mai staccato da lei in questi giorni, in questo periodo. La madre di Paolo Brosio era ricoverata in clinica ma è sempre difficile pensare che un genitore sta andando via, anche se lei aveva 102 anni, compiuti il 7 aprile. Più volte le ha salvato la vita, era sempre attento alla sua salute, ai cambiamenti, sempre preoccupato. Al quotidiano Il Tirreno il giornalista racconta gli ultimi momenti della vita di sua madre, l’ha vista morire, era con lei in video chiamata, era al telefono con lei quando ha chiuso gli occhi per sempre. Non è come tenerle la mano, è stato straziante vederla morire senza un ultimo bacio, il conforto della sua presenza, un conforto che avrebbe fatto bene soprattutto a Paolo Brosio.

“Non mi sono mai staccato da lei in questo ultimo periodo se non nella giornata di martedì per raggiungere Brescia per alcuni impegni non rinviabili, legati alla costruzione di un pronto soccorso a Medjugorje”.

La signora Anna era ricoverata nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi, Paolo l’avrebbe lasciata per poco tempo.

“Mi hanno chiamato per dirmi che era peggiorata, che stava molto male. Ho fatto in tempo a fare una videochiamata, a parlarle, a guardarla ancora una volta. Pochi istanti, gli ultimi: poi è morta – il dolore in queste ore è fortissimo – È un vuoto incolmabile quello che sto provando. È stata mamma, nonna, amica, maestra di vita. Mi ha lasciato un’eredità spirituale straordinaria, perché mi ha insegnato la preghiera e la carità. Attraverso la fede, mi ha salvato la mia stessa esistenza”. Sono sempre stati insieme e lei con il suo esempio di vita l’ha salvato.

I funerali di Anna Brosio si svolgeranno venerdì pomeriggio, 21 aprile, alle 15 nella chiesa di Vittoria Apuana, frazione di Forte dei Marmi.