Gabriele Bonci racconta del tentato suicidio: “Sonniferi e notte sul cornicione”

E' un racconto molto forte quello che Gabriele Bonci fa durante l'intervista per One More time: racconta per la prima volta del tentato suicidio

Gabriele Bonci oltre a essere uno dei maestri pizzaioli più amati al mondo e più bravi al mondo, è anche molto conosciuto dal pubblico di Rai 1 grazie alla sua partecipazione a La prova del cuoco, negli anni passati. Indimenticabili le ricette preparate insieme ad Antonella Clerici. Negli anni, Gabriele Bonci, è passato dall’avere una delle più note pizzerie al taglio romane, a catene di pizzerie negli Usa, per poi scegliere di darsi tregua, di darsi del tempo, di ritrovarsi, andando a vivere in un posto isolato nel nulla. Scelte di vita, una vita piena di ostacoli, di alti e bassi, di up&down. Una vita da numeri 1, piena di aspettative, durante la quale non sono mancati i momenti drammatici. Ma se delle sue dipendenze dalla cocaina ne aveva già parlato, mai nulla aveva invece detto di uno dei momenti in cui probabilmente ha toccato il fondo. lo racconta in un podcast, racconta di quella volta in cui ha tentato di togliersi la vita. Affida la sua confessione a Luca Casadei, parlando nel podcast One More Time.

La confessione di Gabriele Bonci

“Purtroppo non ho paura della morte, purtroppo c’ho anche giocato tantissimo con la morte” sono queste le parole di Gabriele Bonci nei minuti finali dell’ultimo episodio del podcast. Luca Casadei gli chiede se abbia mai avuto paura della morte. E da qui poi, inizia il racconto, inaspettato, di un gigante buono, il gigante della farina, che senza filtri si svela. “Nel 2017 ho avuto un infarto, ho due stent al cuore e quando stavo male, di depressione eccetera… ho tentato, insomma, di farla finita in qualche modo”, spiega Gabriele Bonci, amato in Italia quanto negli Stati Uniti per il suo incredibile talento nella panificazione. Il racconto si fa più dettagliato: “Ho mangiato sonniferi e mi sono messo a dormire su una finestra, un cornicione al nono piano. Ringraziando dio la mattina stavo ancora su quel cornicione, ma se poco poco mi giravo, mi sarei fatto nove piani. E lì un po’ mi ha messo paura. Adesso sto veramente bene, sto centrato”.

Due anni fa Gabriele Bonci, dopo qualche tempo di assenza dal piccolo schermo, era torna in tv al fianco di Elisa Isoardi, a La prova del cuoco, il programma di Rai 1 che per lui era stato casa, nei tanti anni in cui aveva cucinato insieme ad Antonella Clerici.

Dimagrito, molto diverso dal gigante buono che tutto il pubblico aveva conosciuto, aveva raccontato del suo cambiamento, dei chili persi e dei problemi di salute. Mai nulla che lasciasse pensare al dramma che aveva vissuto.