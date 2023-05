Lo sfogo di Benedetta Rossi: la difendono Antonella Clerici, Chiara Maci e gli altri

Benedetta Rossi esplode sui social e arrivano in difesa Antonella Clerici e Chiara Maci

Benedetta Rossi per la prima volta esplode e il suo sfogo sui social è pieno di rabbia e di disgusto. A difenderla sono in molti, arrivano anche Antonella Clerici, Chiara Maci, Paola Turani, Sandro Milo e tanti altri, anche chef. Benedetta Rossi non è una chef, non ha mai detto di essere perfetta in cucina ma ha iniziato mostrando quello che sa fare tra pentole e fornelli, ammettendo anche dei pasticci, più o meno ciò che sanno fare tanti in cucina e con i prodotti che la maggior parte degli italiani utilizzano. Questa volta è stanca, la conduttrice televisiva ha pensato a lungo prima di controbattere alle critiche che ormai sono diventate davvero offensive e non solo per lei. La food blogger legge alcuni dei commenti sotto agli articoli che continuano ad andare contro, a giudicarla.

Benedetta Parodi: “Avete superato il limite”

E’ dal 2011 che è sui social e degli hater che la deridono ha perso il conto, sotto i video e sotto gli articoli c’è sempre chi ha qualcosa da dire in negativo ma Benedetta Rossi non ce la fa più. “Questo è il genere video che non mi piace fare, ma ormai è arrivata l’ora di mettere dei paletti. Non mi interessa se vengo presa in giro io per quello che faccio, per come lo faccio e per quello che rappresento – e prosegue – Ormai dopo oltre un decennio sul web sono abituata, ma quello che mi dà tanto tanto fastidio è quando vengo presa come pretesto per offendere la mia community e intere categorie di persone. Persone normali che vengono derise e trattate come ignoranti solo perché alcuni che pretendono di innalzarsi a divulgatori onnipotenti, invece di fermarsi ad esprimere le proprie idee si lanciano in giudizi e categorizzazioni che, secondo me, sono al limite della discriminazione” quindi Benedetta Rossi c el’ha con qualcuno in modo particolare.

“Non ho nulla in contrario su chi condivide le proprie conoscenze e sa spiegare tecniche migliori di quelle che utilizzo io, anzi sono la prima a mettermi ad ascoltare per imparare qualcosa, ma c’è modo e modo di farlo. Ultimamente è arrivata la tendenza della “critica culinaria snob con offese incluse”, si tratta di articolisti in cerca di click facili e di creator in cerca di popolarità e views. Sotto i loro post si accende sistematicamente un’arena fatta di commenti pieni di insulti, diffamazioni e offese senza nessun controllo, verso tutto e tutti, branchi di adulti che si fomentano a vicenda, insomma un ambiente tossico, squallido e disgustoso. Forse è ora di smetterla!”.

Antonella Clerici la difende: “Meglio essere pop e NON essere snob. Tu sei amatissima e vera come le persone che ti seguono. Lasciali crepare d’invidia i radical chic che vorrebbero avere i tuoi follower e la tua popolarità”.

Chiara Maci prosegue: “Se solo la gente fosse più soddisfatta avremmo meno di questi problemi. Sii orgogliosa di te, della tua verità e della tua competenza”.

Paola Turani la ringrazia: “Grande Benedetta. Grazie per averlo detto, grazie per questo video! Ormai, a differenza di qualche anno fa, qualunque cosa tu faccia o dica verrà strumentalizzata e molte persone non vedono l’ora di raggrupparsi sotto i post dei vari social (Twitter poi non ne parliamo…) per scrivere la critica più acida e cattiva. Offendendo, giudicando, diffamando, colpendo. Tutti. Per qualsiasi cosa. Ormai, come ha già scritto qualcuno, si respira un clima tossico. E se sono arrivati a criticare pure te e il tuo lavoro, siamo davvero arrivati alla frutta. Mi dispiace ma continua ad essere come sei, così genuina. A noi piace tanto seguirti!”.