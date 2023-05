Benedetta Rossi difende i suoi follower “bullizzati” e “ignoranti” e loro difendono lei

Difende i suoi follower dalle accuse e dagli insulti Benedetta Rossi e viene travolta da una ondata di grande affetto

Era facile pensare che il video di Benedetta Rossi pubblicato ieri, diventasse virale. Ed era anche facile pensare che intorno alle sue parole, si aprisse il dibattito. Migliaia di persone si sono ovviamente schierate dalla parte di Benedetta Rossi che nel suo video ha descritto perfettamente quello che succede nel nostro paese. Un paese in cui quando si va a fare la spesa, il 90% delle persone, delle famiglie, cerca di risparmiare come meglio può. Un paese dove i parcheggi dei discount sono pieni e affollati, perchè per la maggior parte delle famiglie, far quadrare i conti non è facile, e spesso purtroppo, si deve risparmiare anche sulla qualità del cibo. Del resto, le famiglie comuni non ricevono inviti da chef stellati, da ristoratori, da albergatori, per pubblicare foto in cambio di pranzi e cene gourmet o di settimane bianche fatte gratis. Questo è lo specchio del nostro paese, raccontato nelle parole di Benedetta Rossi che si è detta stanca del fatto che i suoi follower, le persone che preparano le sue ricette, vengano definiti ignoranti. Ha parlato di bullismo, ha parlato di commenti non solo offensivi ma anche di insulti. E se lei è scesa in campo per difendere i suoi follower, i suoi follower hanno fatto lo stesso con lei. Migliaia e migliaia i commenti in difesa di Benedetta Rossi che dice di leggere da mesi in giro cose molto brutte. Al netto del suo discorso sicuramente giusto e deciso, va anche detto che tutti questi giornalisti in giro per l’Italia che si erano occupati del suo modo di fare cucina, delle sue ricette o del tonno comprato dai follower, ce li eravamo persi strada facendo. Ma se lo dice lei, ci fidiamo.

Nel frattempo, per Benedetta Rossi, sono scesi in campo anche follower di spessore, come Antonella Clerici e Chiara Maci o l’influencer Paola Turani.

L’affetto dei fan di Benedetta Rossi

Il profilo instagram di Benedetta è stato invaso dai commenti di questo genere: “Ciao Benedetta, ho sempre pensato che sei una persona semplice, empatica e sensibile, mi chiedevo spesso come fai a resistere nei social, perché la gente sa essere davvero cattiva quando uno espone le sue doti, e lo attaccano , perché essere buoni e piacere a tanta gente per questo fa invidia a chi ha tutto a livello economico ma povero di sentimenti, capisco molto bene come ti senti, è in realtà tu fai un servizio alle persone che come hai ben detto stanche e con i soldi contati devono mettere insieme pranzo e cena e possibilmente qualcosa anche di gustoso senza spendere chissà che… noi gente comune senza tante pretese continuare o a seguirti perché sei una guida nei momenti di … non so che cosa fare per cena… che dolce potrei fare? Un abbraccio e ora ti ho capito anche meglio, perché tu usi anche materiali semplici, alle volte mi chiedevo perché non usa questo o quell’attrezzo in cucina? È per la tua grande umiltà, Grazie Elisabetta per come sei resta così , un’abbraccio da una tua coetanea che ti segue “.

O ancora: “Sei una persona speciale sincera e umile . Hai tutta la mia stima e continuerò a seguirti . Anche se loro si possono permettere cose di lusso credimi che questa è solo invidia per il tuo successo. La gente non sta proprio bene“.

Tutti dalla parte di Benedetta Rossi: “Ormai si è persa la percezione della realtà e per emergere molti puntano sulle cose più ricercate ed artefatte che nel 99 % dei casi non sono riproducibili.Te invece hai mantenuto il tuo modo umile e più reale.Deteminate persone devono capire che ti stai rivolgendo a persone normali e non a futuri chef…per quelli ci sono le scuole ….continua così“.