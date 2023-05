Al Bano contro la marijuana critica anche Damiano dei Maneskin: “Esempi di distruzione”

Ad Al Bano gli scatti sui social di Damiano dei Maneskin non sono proprio piaciuti: il commento

Non si può piacere a tutti e ad Al Bano, certe cose proprio non piacciono. Non si nasconde dietro a un no comment, anzi. Il cantante di Cellino San Marco risponde alle domande, anche a quelle più scomode. E quando gli si chiede che cosa pensa di Damiano David che si mostra sui social senza veli mentre si fuma una canna, Carrisi risponde.

Non ha mai nascosto del resto di essere contrario all’uso della marijuana, anzi. Proprio in una delle sue ultime interviste ha spiegato che il matrimonio con Romina Power finì anche a causa di problemi legati alle dipendenze.

Intervistato dall’AdnKronos, dopo il successo della serata evento dall’Arena di Verona trasmessa su Canale 5, Al Bano commenta quindi lo scatto di Damiano David e lo fa con queste parole.

Al Bano dice no alla cannabis

Le parole di Al Bano sulla famosa foto di Damiano nud* e con una canna in bocca sui social:

Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello. Ognuno della sua vita può fare quello che vuole però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis.

La foto dello scandalo: Damiano David senza veli e con una canna in bocca

Il cantante ha voluto poi precisare:

Io sono contro la droga in ogni sua forma perché ho avuto delle problematiche serie che ho dovuto sopportare, ma non ho nulla contro Damiano, voglio precisarlo. Ho pagato un prezzo salatissimo per aver sempre detto di essere contro la marijuana ma non cambio idea perché purtroppo so di cosa si tratta, l’ho vissuto sulla mia pelle.

E ancora:

Lo spinello e il nudo ormai sono diventati il linguaggio delle nuove generazioni , i cantanti devono scioccare per attirare l’attenzione del loro pubblico. Io preferisco mostrare una realtà diversa, bella, interessante, a contatto con la natura e a contatto con il sole che nasce e che va a dormire: è quella la vera droga

Il successo di Al Bano per i suoi 80 anni

E ha ragione quando Al Bano dice che va per la sua strada e che continua a essere amato anche per questo. Certo, si rivolge a persone molto diverse da quelle che ascoltano la musica del Maneskin, ma sono sempre tantissime, come hanno dimostrato anche gli ascolti che Al Bano 4 volte 20 ha fatto su Canale 5.

Insomma per Al Bano la felicità è ancora un bicchiere di vino con un panino…Per i giovani di oggi ci vuole decisamente altro.