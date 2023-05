Grandi ascolti per Al Bano 4 volte 20: la festa nazional popolare che piace al pubblico

Grandi numeri per la serata dedicata ad Al Bano: ecco gli ascolti del 23 maggio 2023

Che numeri per Al Bano 4 volte 20, e non solo per i suoi 80 anni!

E alla fine anche la festa per gli 80 anni di Al Bano è arrivata, come era stato annunciato dal palco di Sanremo. Una grande serata fatta di musica, racconti, aneddoti, amici speciali, quelli che sono arrivati sul palco insieme al cantante di Cellino San Marco. Una festa che ha fatto il botto: oltre 3 milioni gli spettatori su Canale 5 per seguire la serata evento e cantare insieme ad Al Bano e a tutti i suoi ospiti. E a proposito di ospiti, tra loro anche Renato Zero, che non aveva fatto gli stessi numeri con il suo show in prime time su Canale 5.

Al Bano piace a tutti, la festa nazional popolare che ieri sera Canale 5 ha deciso di condividere con il suo pubblico ha funzionato; tra canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e racconti di un uomo del sud come tanti, che ha lasciato la sua terra per cercare successo ma che quella terra, l’ha portata sempre nel cuore. Ed è tornato a casa, quando ha potuto, anche se nel frattempo, la sua casa è stata il mondo. Anche per questo, la serata dall’Arena di Verona per Al Bano 4 volte 20, si è aperta con una dedica a mamma Iolanda, perchè senza di lei, niente di tutto questo sarebbe successo.

La vita di Al Bano è come un romanzo, e forse quando è partito con quella famosa valigia di cartone mai lo avrebbe immaginato. Il successo, l’incontro con la figlia di una star mondiale e le nozze, dei figli meravigliosi. E poi il dolore per la scomparsa di una figlia Ylenia. I problemi, il divorzio e una nuova vita. L’infarto, una pandemia, una nuova compagna. La pace con la sua ex moglie e il mondo ancora da girare per far accendere i cuori dei suoi fan. Non sembra una sola vita, sembrano dieci vite quelle che Al Bano ha vissuto nei suoi 4 volte 20.

Grandi numeri per la serata di Canale 5 dedicata ad Al Bano

Su Rai 1 la serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore, in replica, ha registrato un netto di 2.756.000 telespettatori, share 16.1%. Su Canale 5 Al Bano – 4 volte 20 ha ottenuto un netto di 3.109.000 con il 20.8% di share. I numeri premiano dunque Al Bano, premiano anche Mediaset che ha deciso di investire su questa serata, che resterà nella storia della musica e della tv, come anche altre serate di cui il cantante di Cellino era stato protagonista.

Niente da fare questa volta per Imma Tataranno che aveva resistito anche alle partite di Champions. Ma qui parliamo dello stesso pubblico, delle signore che ieri sera hanno tradito Vanessa Scalera per hanno scelto Al Bano.

