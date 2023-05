Il veto di Romina e il no a Loredana Lecciso: trapelano voci maligne sulla festa di Al Bano

Sarebbe stata Romina Power a imporre un veto: il no a Loredana Lecciso per la festa di Al Bano all'Arena di Verona

Perchè per Loredana Lecciso non c’è stato posto alla festa degli 80 anni di Al Bano celebrata all’Arena di Verona su Canale 5? Ce lo siamo chiesti un po’ tutti a dire il vero. E Dagospia, prova a fare chiarezza. Già qualche girono fa Alberto Dandolo aveva fatto sapere che a imporre una sorta di veto, è stata Romina Power. Ma può una ex moglie, decidere su una cosa così importante?

Bhè a quanto pare se ti chiami Romina Power si. Del resto, è facile pensare, che se la sua richiesta non fosse stata accolta, lei non si sarebbe esibita sul palco e Al Bano si sarebbe trovato a cantare metà delle canzoni da solo. E allora, è stata Loredana Lecciso, per l’ennesima volta, a dover fare un passo indietro?

Perchè Loredana Lecciso non è stata invitata alla festa di Al Bano all’Arena?

Si legge su Dagospia:

Nello show celebrativo per gli 80 anni di Albano su Canale 5 non c’era Loredana Lecciso. Erano presenti i suoi figli, sul palco Romina Power. Come rivelato su Dagospia dal nostro Alberto Dandolo ci sarebbe stato un veto sull’attuale compagna di Carrisi proprio dall’ex moglie canterina. In molti però si sono chiesti: Romina non vuole Loredana sul palco ma abitano a pochi metri nella stessa tenuta a Cellino San Marco?

Alcuni scatti dalla festa per 4 volte 20 di Al Bano su Canale 5

Romina Power ha imposto il suo volere?

Quello che suona molto strano in questa storia, è che ci possa davvero essere divieto in questo senso. Perchè mai? Perchè per l’ennesima volta dare una immagine di una famiglia che nella realtà non è la stessa? E perchè Al Bano Junior e Jasmine Carrisi, su quel palco, a festeggiare il loro papà, non hanno potuto avere anche Loredana? Per la Lecciso non c’è stato spazio neppure per la foto di famiglia, non un bell’esempio davvero.

Va bene non dedicarle uno spazio nella serata dello spettacolo, può anche starci. Ma cancellarla persino dalla foto di famiglia…E’ una mancanza di rispetto verso i due figli che la Lecciso ha avuto con Al Bano, che di certo avrebbero meritato di festeggiare anche con lei.

La Lecciso al momento ha preferito non dire nulla, lasciare che il tempo passi. E poi forse chissà, tornerò a parlare come non fa da tempo. Ha scelto la via del silenzio, lascia che siano gli altri a parlare per lei.