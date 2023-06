Michelle Hunziker: “Penso a Giulia, per favore non andate all’ultimo appuntamento”

L'appello di Michelle Hunziker spaventata come tutte per l'omicidio di Giulia Tramontano

Michelle Hunziker non riesce a non pensare a Giulia Tramontano, alla sua famiglia, al bambino che non è mai nato. Come tutti Michelle Hunziker continua a pensare che non doveva accadere, che non può più accadere ancora un altro femminicidio.

Da tanti anni si occupa di aiutare le donne con la sua associazione, Doppia Difesa, ma parlarne è diventato indispensabile. Giulia Tramontano aveva 29 anni, era incinta di 7 mesi, l’ha uccisa ancora una volta chi diceva di amarla, il papà di suo figlio. Michelle Hunziker è addolorata come tutti, tutti quello che sapevano già questa ennesima storia di cronaca nera sarebbe finita così.

Non può diventare una cosa normale, perché è ciò che sta accadendo, perché in questi giorni si parla tanto di Giulia Tramontano piuttosto che di Pierpaola Romano ma poi sarà solo una notizia e ne verrà un’altra e un’altra ancora.

Non facciamo in tempo a INORRIDIRE per (l'ennesimo) brutale, preordinato OMICIDIO di una madre #GiuliaTramontano e del figlio di 7 mesi che portava in grembo, che una poliziotta, #PierpaolaRomano, viene FREDDATA con un colpo alla nuca da un ex collega che poi si toglie la vita.

Come tutti non riescono a non pensare e alla sua famiglia, a Giulia e al suo bebè che aveva nella pancia di 7 mesi. Continua imperterrito il fenomeno del femminicidio come se niente fosse. Si sta parlando tanto, si sta facendo tanta comunicazione, abbiamo e stiamo facendo tante battaglie e sicuramente si sono mosse tante cose però io come tutti voglio fare un appello a tutte le donne. Per favore, mi aggrego a quello che è stato detto dell’ultimo appuntamento, mi raccomando la prevenzione è tutto

Sì, anche questa è prevenzione, anche questo salva la vita come quando c’è una malattia grave, perché il più delle volte ci sono i campanelli di allarme.