Biagio Izzo scatena la polemica alla festa dello scudetto: “Donne che hanno cercato di imparare anche i nomi”

Ed ecco il monologo di Biagio Izzo sulle donne alla stadio di Napoli, parole che hanno scatenato la polemica

A Napoli la festa dello scudetto è stata in parte rovinata dalle battute di Biagio Izzo? Sui social per molti la risposta è evidente. Biagio Izzo ha dovuto parlare della gelosia delle donne e di donne che hanno cercato di imparare i nomi dei calciatori del Napoli per fari ridere il pubblico. Ma chi ha riso?

Il monologo del comico napoletano ha infastidito non solo tantissime donne ma anche chi allo stadio a vedere le partite ci va con tutta la famiglia, anche con le mogli, compagne, fidanzate. Qualcuno si sarà riconosciuto nel monologo di Biagio Izzo ma dopo tutte le critiche che ha ricevuto Francesco Paolantoni, sempre a causa della vittoria del Napoli, per un motivo diverso, adesso tocca al suo collega.

Stefano De Martino tra Biagio Izzo e Francesco Paolantoni

Allo stadio Diego Armando Maradona ieri sera c’erano quasi tutti i napoletani famosi che hanno realizzato il sogno del terzo scudetto. Stefano De Martino, presentatore della serata, ha un legame speciale con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, dalle serate a teatro insieme sul palco, alle puntate di Stasera tutto è possibile. Tanti i successi del trio ma Stefano le polemiche le evita.

De Martino è attento a ciò che dice, alle sue scelte, ai post che pubblica sui social, di certo non è un comico, fa spettacolo, diverte ma il suo lavoro è un altro. Biagio Izzo ieri sera non è piaciuto a tutti, sembra non sia piaciuto nemmeno ai giocatori del Napoli che seguivano il suo monologo senza alcuna risata, perplessi.

Il monologo di Biagio Izzo sulle donne, mogli di tifosi napoletani

Un grazie alle nostre mogli perché dietro un grande uomo c’è una grande donna e dietro un grande tifoso c’è una donna con una grande pazienza… quello che hanno dovuto sopportare le nostre donne perché diciamo la verità per un tifoso il Napoli è come un’amante, è il suo secondo amore, addirittura il primo amore. Una donna che sposa un tifoso napoletano lo sa, lo deve accettare, sa che per tutto il matrimonio il marito le metterà le corna con il Napoli, una donna che sposa un tifoso lo sa che ha una famiglia allargata.

E fin qui niente che non faccia sorridere, niente di grave, anche sei i tifosi sono uomini e donne, ma non esageriamo, c’è la comicità, c’è l’ironia. Il seguito però ha scatenato la polemica.

Sono gelose come si poteva essere gelose di un’amante e hanno provato di tutto per allontanarci dalla nostra amante. Vi ricordate quando arrivavano e dicevano che volevano uscire. Il Napoli ha fatto innamorare anche le nostre donne, ci sono donne che sono diventate più tifose dei tifosi, hanno cercato di imparare anche i nomi dei calciatori… ragazzi vedete è più facile una laurea in chimica che dire i vostri nomi, onestamente è complicato.

Le reazioni sui social al monologo di Biagio Izzo

Biagio Izzo innanzitutto ti assicuro che il 99% degli uomini pronuncia i nomi dei calciatori molto peggio di me, in secondo luogo esci dal 1960, perché nel 2023 gli stadi sono pieni di donne e se non lo sai è perché probabilmente non ci vai mai June 5, 2023