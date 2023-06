Aurora Ramazzotti rinata dopo il parto: “Ogni giorno provo i vecchi pantaloni”

Ad Aurora Ramazzotti non entra nemmeno un vestito, nessun pantalone ma è ottimista e confessa tutto

Aurora Ramazzotti ha partorito da poco più di due mesi e confida come vive il rapporto con il suo corpo, con il fatto che non le entra nemmeno un vestito. Aurora Ramazzotti non riesce ad abbottonare i pantaloni, il suo corpo non è tornato quello di prima della gravidanza e non se lo aspettava.

Sui social confida che ogni giorno prova uno dei suoi vecchi pantaloni e farà così fino a quando le entrerà, è il suo stimolo per tornare come prima ma confessa anche un’altra cosa. Nella sua testa pensa di essere esattamente come prima della gravidanza. Aurora Ramazzotti racconta tutto ed è raro che una donna lo faccia.

La maggior parte delle influencer raccontano poco della realtà, soprattutto dopo una gravidanza, la figlia di Eros e Michelle Hunziker invece dice anche che dopo il parto si è sentita rinata, perché l’ultimo periodo con il pancione non l’ha vissuto benissimo e il suo parto è stato complicato.

Aurora tre giorni dopo ha dimenticato il pancione

Aurora il pancione prima del parto

Tante donne appena diventate mamme raccontano emozionate la nostalgia del pancione, Aurora Ramazzotti ammette che tre giorni dopo il parto non o ricordava più, aveva già rimosso il pancione, convinta di avere lo stesso corpo di prima. Sta capendo adesso che è necessario un po’ di tempo ma lei ha un suo metodo per stare bene.

Non dico il giorno che ho partorito ma forse tre giorni dopo sono tornata come prima, cioè io mi sono dimenticata perché proprio verso la fine ero un po’ sofferente. Quindi, appena ho partorito mi sono sentita rinata.

Aurora Ramazzotti non sta comprando vestiti nuovi

Nonostante non le entri niente non compra nuovi vestiti. Nella sua testa ammette di essere convinta di essere tornata come prima. Ogni giorno prova uno dei suoi vecchi pantaloni che ovviamente non le entra ma farà così fino a quando avrà la taglia e le misure di un anno fa. E’ ottimista e non fa drammi se la stoffa non è sufficiente ma prima o poi i pantaloni si abbottoneranno.

Continuerò ad essere convinta di essere tornata come prima fino a quando non tornerò veramente come prima. Questo è il mio metodo.

Intanto, Aury indossa le tute, comode e le stanno benissimo. Si allena, fa attenzione alla dieta e soprattutto sta bene e i suoi messaggi sono positivi, lei è ottimista e mostra solo la realtà. Tantissimi invece a pochi giorni dal parto mostrano le pance piatte. Non sempre sono così fortunate, a volte mentono.