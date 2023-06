Pinuccia ha “fregato” Maria de Filippi dopo Uomini e Donne: la dama di Vigevano colpisce

La dama di Vigevano ha fatto qualcosa che forse Maria de Filippi non si sarebbe mai aspettata: ecco il ritorno di Pinuccia

Che fine ha fatto Pinuccia di Uomini e Donne? Se lo sono chiesti in tanti quando improvvisamente la dama di Vigevano non ha fatto più ritorno nel programma di Canale 5. Che la decisione sia stata imposta dalla redazione di Uomini e Donne e da Maria de Filippi, era cosa nota a tutti.

Le pressioni di Pinuccia su Alessandro, non hanno fatto altro che indispettire Maria de Filippi, che ha in qualche modo adottato il 90enne salentino. Le telefonate di notte, le pressioni, una sorta di ossessione quella che Pinuccia aveva per Alessandro ma anche per il programma.

E alla fine, nonostante in tanti pensassero anche che la conduttrice avesse un debole per Pinuccia, la dama di Vigevano è stata mandata in “esilio“. Chissà, forse la rivedremo a settembre ma intanto, nelle prossime settimane a quanto pare, si parlerà di lei.

Pinuccia Uomini e Donne-Ultimenotizieflash.com

Pinuccia si dà alla musica ma non dimentica Uomini e Donne anzi!

Si preannuncia il grande ritorno di Pinuccia Della Giovanna

si legge sui social ma questa volta, non in tv. Come anticipato infatti, Pinuccia si dà alla musica e potremo presto ascoltare il suo primo singolo.

Un tormentone estivo degno dei brani di Annalisa, per intenderci ( le piacerebbe). La notizia è stata ripresa da tutti i siti che si occupano di Uomini e Donne anche per un altro motivo. Il titolo della canzone di Pinuccia è proprio “Uomini e Donne” richiama dunque il nome del programma di Maria de Filippi.

Sui social si legge:

il brano dal forte carattere Nazional-Popolare e con la velata ambizione di diventare uno dei tormentoni di questa estate 2023 ormai alle porte, sarà disponibile a breve in tutti i digital stores, le radio e le TV.

Il brano è stato scritto da Marco Ferracini, Angela Di Liberto , Salvatore Passante.

In particolare gli arrangiamenti sono di Marco Ferracini arrangiatore di Cristiano Malgioglio e di molti altri artisti con brani di grandi successi. Cantante, corista e guida nella preparazione del brano Angela Di Liberto. Un tormentone che farà concorrenza a Pazza Musica, a Disco Paradiso e a tutti gli altri a quanto pare…

Pinuccia tornerà a Uomini e Donne?

Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto…E se a Uomini e Donne nessuno vuole Pinuccia, Pinuccia torna a far parlare di se anche grazie a Uomini e Donne. Non sappiamo se ci sarà modo di rivedere la dama a settembre, chissà, forse quando le sarà passata la cotta per Alessandro la redazione potrebbe farci un pensierino. Ma di certo la dama di Vigevano ha colpito e affondato e adesso non ci resta che attendere questa hit estiva…Da Angela Favolosa Cubista a Pinuccia magica corista è un attimo.