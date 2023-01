La Pinuccia fuori da Uomini e Donne. Alessandro svela il retroscena

Pinuccia una delle grandi assenti di Uomini e Donne nelle puntate del 2023: ecco che cosa sta succedendo ed è successo

Chi legge le anticipazioni di Uomini e Donne, e gli articoli sul web, sa bene che Pinuccia non tornerà nello studio di Maria de Filippi. Ma forse, una fetta di pubblico che segue il programma di Canale 5 senza leggere molte news e anticipazioni on line, si è chiesto oggi, che fine abbia fatto Pinuccia, anche dopo aver ascoltato Maria de Filippi chiedere ad Alessandro notizie della dama di Vigevano. Ricordiamo dove c’eravamo lasciati: nelle ultime puntate di Uomini e Donne, quelle in onda prima di Natale e registrate i primi di dicembre, Pinuccia aveva esagerato nei confronti di Alessandro, arrivando anche a chiamarlo di notte. Un atteggiamento troppo ossessivo che Maria de Filippi ha cercato di fermare in tutti i modi. Non solo. La dama di Vigevano ha litigato in diverse occasioni anche con Tina Cipollari e i teatrini venuti fuori, non erano stati il massimo. Tra l’altro, chi era in studio, aveva anche raccontato che in una delle ultime puntate alle quali la Pinuccia ha partecipato, ha finto di svenire nel centro dello studio, dopo la discussione con Tina. Una scena che poi non è stata mandata in onda. Maria de Filippi alla fine ha perso la pazienza e ha deciso di non invitare più Pinuccia a Uomini e Donne, ritenendo questa la sola soluzione da prendere, per mettere fine alla questione.

Uomini e Donne, che fine ha fatto Pinuccia?

La conduttrice quindi, ha deciso di non chiamare, almeno per ora, Pinuccia, almeno questa è stata la spiegazione circolata in rete. Oggi Maria ha chiesto ad Alessandro se la Pinuccia si fosse fatta sentire per le feste di Natale. Il cavaliere salentino ha risposto dicendo che non si erano sentiti ma poi ha svelato anche un retroscena. Ha infatti raccontato alla conduttrice di aver bloccato il numero di Pinuccia in modo che lei non possa più chiamarlo. Effettivamente, questa soluzione era stata suggerita al cavaliere un po’ da tutti, ancora prima che Pinuccia lasciasse il programma, visto che la donna continuava a chiamare il suo amico nel cuore della notte.