Giorgia Soleri delusa, la sua reazione dopo l'annuncio di Damiano

Stefania Longo

Dice tutto la reazione di Giorgia Soleri dopo l'annuncio di Damiano e il video mentre bacia un'altra

Come sta Giorgia Soleri dopo l’annuncio di Damiano sui social? Il leader dei Maneskin ha rivelato che si sono lasciati ma non doveva andare così, ha anche detto che non avrebbe mai voluto che tutto saltasse fuori con quel video, le immagini mentre bacia un’altra.

Giorgia Soleri e Damiano si sono lasciati da qualche giorno, questo ha detto lui ma l’ha fatto con una velocità incredibile, mentre molti non avevano ancora visto l’ormai famoso video. Cosa è successo davvero? La reazione di Giorgia dice molto, fa supporre che forse il cantante non ha detto tutta la verità.

Giorgia Soleri ha smesso di seguire non solo Damiano

Sembrava la solita notizia dell’ex fidanzata che smette di seguire lui ma che in realtà non c’è nulla di vero. Invece, è anche peggio. L’influncer ha smesso di seguire sui social tutto il gruppo dei Maneskin, persone a cui era legatissima. Ovviamente non segue più nemmeno Damiano. Questa cosa significa?

E’ The Pipol Gossip ad avere fatto la veloce ricerca e ad annunciare a tutti che Giorgia Soleri forse non sta poi così bene in questo momento. L’avevamo già immaginato un po’ tutti che nell’annuncio così immediato del cantante ci fosse qualcosa di strano. Qualcosa che poi ha trovato conferma anche nel silenzio della Soleri.

Come sta Giorgia Soleri?

Giorgia Soleri è finita con Damiano

Non ha ancora detto nulla, non ha scritto, non ha commentato. Impegnata con il suo lavoro fino a poco prima dell’annuncio ha pubblicato stories presentando la sua collezione make up Mulac, poi il silenzio. Ha però agito, ha eliminato dal suo profilo i Maneskin, sapendo che in breve tempo tutti l’avrebbero saputo.



E’ una reazione che fa supporre che forse il tradimento di Damiano c’è stato davvero. Se davvero si erano lasciati, se davvero era finita non avrebbe alcun senso non seguire più tutto il gruppo. Magari si sarebbe arrabbiato con Damiano, magari non avrebbe più seguito lui delusa dall’annuncio o da quel bacio con un’altra. Forse Giorgia Soleri si sente tradita da tutti, da Damiano e dagli amici, da chi pensa che magari ha nascosto qualcosa.

Chi è la ragazza che bacia Damiano?

E’ Martina Taglienti, è un modella ma soprattutto è una carissima amica di Victoria De Angelis e Thomas Raggi; per i Maneskin non è una sconosciuta. E’ forse per questo che Giorgia ha reagito in quel modo. Pochi giorni fa Victoria ha pubblicato una foto in cui compare anche Martina, erano insieme in barca, non erano sole.