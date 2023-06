Home » News dal mondo » Selvaggia Lucarelli si schiera con Luis Sal e non perde occasione per pungere Fedez News dal mondo Selvaggia Lucarelli si schiera con Luis Sal e non perde occasione per pungere Fedez Luisella Bianchi Anche Selvaggia Lucarelli dice la sua su quello che sta succedendo tra Fedez e Luis Sal

Non poteva mancare il commento di Selvaggia Lucarelli ed è arrivato. La giornalista, dopo aver visto il divertente video di Luis Sal postato sul canale YT Muschio Selvaggio, ha fatto notare come la risposta dello youtuber fosse geniale. “A parte che questa roba rasenta la genialità per lo stile con cui è stata realizzata, vorrei fare alcune osservazioni: mentre Fedez ha fatto un video mezzo piagnucolante tentando di passare come al solito per vittima di malvagità altrui, Luis ha usato intelligenza e ironia confermando la sensazione comune su chi tra i due fosse quello intelligente in Muschio selvaggio” ha detto la giornalista sui social, condividendo il video di Luis Sal che ha spiegato i motivi del suo abbandono a Muschio Selvaggio.

Selvaggia Lucarelli dalla parte di Luis Sal

In pochi si aspettavano che la giornalista si sarebbe schierata dalla parte di Fedez, e infatti non lo ha fatto. Abbastanza prevedibile del resto. In ogni caso, la Lucarelli, ha commentato con queste parole la diatriba tra i due:

Poi, Luis Sal è il primo ex collaboratore e ex amico di Fedez che dopo la solita dinamica di liti e rancori con cui finiscono tutti i rapporti di Fedez, anziché scomparire con la coda tra le gambe, affronta il bimbomikia frontalmente, con un certo coraggio. Interessante il fatto che Luis dia sostanzialmente a Fedez del prevaricatore nelle collaborazioni professionali e del bimbominkia che scomoda mamma e avvocati nella gestione del conflitto.

E poi:

Infine, fa molto ridere l’idea che il bimbomonkia l’abbia menata per secoli sul suo diritto di portare testi in Rai senza censure e controlli preventivi e poi chieda a Sal di spiegare l’accaduto scusandosi e con un testo concordato. Ci sarebbe da aggiungere altro, e cioè come sia possibile che ci sia ancora gente che ha voglia di collaborare con questo egoriferito incapace di lasciare spazio a chiunque, dalla moglie a Sanremo al suo socio in un podcast e forse pure alla vecchietta sull’autobus.

Fedez la falena: parole di Selvaggia Lucarelli

La giornalista, ricordando uno dei suoi podcast del Sottosopra, dedicato proprio a Fedez, ha quindi poi aggiunto:

Come dicevo in un podcast, Fedez è una falena: ha bisogno della luce altrui per orientare la bussola del suo successo. Esaurito un neon, ne cerca un altro, sbattendo sempre la porta, in un ciclo infinito di accuse e rancori. Spero che Fedez non se la prenda. Nel caso, chiami LA MAMMAAA chiami L’AVVOCATOOOOOO.

Nel frattempo lo scontro tra Fedez e Luis Sal è andato avanti sui social, regalando al pubblico o meglio ai follower, un teatrino molto triste di cui davvero tutti, avremmo potuto fare a meno.