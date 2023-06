Home » News dal mondo » Antonino Spinalbese presenta la secondogenita sui social e arriva la giusta critica News dal mondo Antonino Spinalbese presenta la secondogenita sui social e arriva la giusta critica Stefania Longo Antonino Spinalbese sui social presenta la sua secondogenita mentre gioca con la sua prima figlia, Luna

Antonino Spinalbese è un gran papà, trascorre molto tempo con sua figlia Luna ma c’è una novità nella sua vita, è arrivata la secondogenita. Dopo la figlia avuta da Belen Rodriguez chi è la seconda figlia di Antonino Spinalbese?

La presenta sui social, disteso a terra si lascia coccolare dalla sua Masha ma arrivano subito le critiche per Antonino Spinalbese. La piccola Luna salta sul lettone, si diverte tantissimo, per lei è del tutto normale che la sua mamma e il suo papà non vivano insieme, era appena nata quando si sono lasciati.

La secondogenita

Antonino Spinalbese ha avut un’altra figlia dopo Luna? No, è una cagnolina la figlia a cui l’ex hair stylist si riferisce. Scatena così chi non dimentica cosa ha detto nella casa del Grande Fratello Vip. Non è passato molto tempo e una follower gli rinfresca subito la memoria.



Luna e Masha ma c’è chi non dimentica

Sara guarda le stories di Antonino che presenta la piccola Masha, il post con la figlia Luna che gioca con il cane e commenta rinfrescando la memoria a tutti.

Hai definito il cane secondogenito, ma come? Ricordo il tuo moralismo nei confronti di Oriana quando ha detto che le mancava il cane tanto quanto mancava a te tua figlia, ricordo come la facesti passare come la persona peggiore di questo mondo, come l’hai umiliata paragonandola ad una macchina e ora dici che il cane è il tuo secondogenito? Forse perché quello superficiale in realtà sei sempre stato tu, lo sei. Solo chi ha umanità ama gli animali come gli umani, solo chi ha un cane sa che è a tutti gli effetti un componente della famiglia e lo si ama in maniera incondizionata, così come si ama un figlio. Vedi Antonino, io amo molto il rapporto che hai con la tua bimba, sei un padre stupendo, premuroso e amoroso, ma ci ho tenuto a fare questa riflessione perché, a mio avviso, in quel frangente, nei confronti di Oriana, ti sei comportato malissimo. Tutto qua.

Le altre critiche contro Antonino Spinalbese

Luna è molto piccola e gioca con la cagnolina ma c’è chi rimprovera il suo papà: “Togliete i cani dalle mani dei bambini…oppure insegnate loro a relazionarsi”, Però spiegalo alla tua bimba che non è un giocattolo”, “Insegnate a rispettare gli animali, questa pensa di avere un peluche! Non mi piace”, “Insegnare a trattare gli animali non sarebbe male, non è un giocattolo. Bimba viziatissima”.

Tanti i commenti come questi che avete appena letto ma ormai l’ex gieffino è pazzo di Masha e Luna insieme.