Spunta anche Rose Hanbury tra le teorie del complotto sulla sparizione di Kate Middleton: vi spieghiamo perchè

La rinnovata attenzione verso le voci di una presunta relazione tra il Principe William e Rose Hanbury, la Marchesa di Cholmondeley, è stata alimentata recentemente da vari fattori, inclusa la loro apparizione pubblica durante l’apertura del Parlamento di quest’anno. La presenza di David Cholmondeley, marito di Rose Hanbury, non è stata una sorpresa data la sua posizione di Lord Great Chamberlain; tuttavia, l’apparizione congiunta ha riacceso l’interesse e le speculazioni sui social media e nei tabloid. Non solo, visto che la famiglia reale non vuole in nessun modo commentare quello che sta succedendo a Kate Middleton, e la principessa del Galles continua a essere un fantasma, le speculazioni e le teorie del complotto si rincorrono, in particolare su TikTok dove si parla moltissimo di Rose Hanbury in quanto presunta amante di William. Rose, sarebbe, secondo queste teorie, in qualche modo persino responsabile di quello che sta succedendo a Kate. Purtroppo, proprio come era successo in passato a Lady Diana, la stampa non perdona e i social stanno facendo illazioni ancora più assurde di quelle che un tempo, si leggevano sui giornali.

Chi è Rose Hanbury la presunta amante di William

Queste voci sono emerse per la prima volta nel 2019 e hanno riguardato una presunta rottura tra Kate Middleton e Rose Hanbury, con alcune fonti che suggerivano che il Principe William avrebbe avuto una relazione segreta con Hanbury. Nonostante queste affermazioni, né il Principe William né Kate Middleton hanno mai commentato pubblicamente queste voci, come del resto era abbastanza prevedibile. Anzi, sembra che abbiano mantenuto una facciata di normalità e di buoni rapporti sia tra loro che con Hanbury.

Un amico della famiglia ha rivelato a Us Weekly nel 2019 che le voci sono state dolorose per Kate, preoccupata all’idea che i loro figli potessero un giorno leggerle online. Inoltre, dopo la pubblicazione di un articolo su un presunto affare da parte di In Touch nel 2019, il Duca di Cambridge avrebbe fatto inviare dagli avvocati un avvertimento ai media britannici riguardo alla pubblicazione di tali voci. Queste voci si sono rincorse anche nel 2021 e oggi, dopo quasi tre mesi di assenza dagli impegni pubblici di Kate Middleton, se ne parla nuovamente.

Rose Hanbury la storica amica di William

Rose Hanbury e il figlio segreto

Per tanti creators di TikTok, il motivo dell’allontanamento di Kate dai riflettori è legato a una presunta gravidanza di Rose Hanbury: il figlio sarebbe di William e la principessa del Galles lo avrebbe scoperto poco dopo Natale, notizia shock che le avrebbe provocato un esaurimento nervoso e avviato le procedure di divorzio dal marito. Questa è una delle teorie che sta prendendo piede in questi giorni sui social, una teoria che spiegherebbe secondo molti, anche il motivo per il quale la principessa non si è mostrata in video.