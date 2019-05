Barbara d’Urso che non sapeva di essere fidanzata con un Coppi ora è incazzata nera

Tra le altre cose raccontate da Eliana Michelazzo nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 22 maggio 2019, c’è anche la “simpatica” storiella che vede in qualche modo Barbara d’Urso protagonista. Eliana, dice di esser stata convinta per oltre un anno, che Barbara fosse la fidanzata di suo cugino, Danny Coppi ( una persona che non esiste perchè non esiste Simone e quindi il gioco è sempre lo stesso). La cosa particolare in questa vicenda è che la Michelazzo, che da anni bazzicca negli studi Mediaset, prima di portarci la Prati era al fianco delle ragazze e dei ragazzi della sua agenzia, non abbia avuto modo di chiedere alla conduttrice come fosse poi andata a finire la storia con suo cugino…

Era il 2012 ed Eliana si scambiava messaggi sui social con suo cugino, un uomo che non ha mai visto, ma che le raccontava che se Barbara d’urso lo avesse lasciato, lui avrebbe pensato persino al suicidio. Ed Eliana, dice, di esser stata convinta di chattare in alcune occasioni anche con Barbara d’Urso. Non si è però mia chiesta come mai, la d’Urso, incontrandola negli anni successivi non l’abbia mai salutata magari con più calore, visto che in passato, aveva registrato video per lei, aveva parlato con lei anche di un negozio di estetiste da aprire insieme…E insomma questa è la favola che Eliana dice, qualcuno abbia messo in piedi.

Qualcosa ci dice che si andrà a fondo in questa storia e se forse, televisivamente, non se ne parlerà più, visto che la conduttrice ci è sembrata particolarmente incavolata per questa storia, lei potrebbe, privatamente, andare a fondo per capire chi ha usato il suo nome e perchè. Perchè se questa storia fosse vera, magari anche altre persone pensavano che la d’Urso fosse la fidanzata di tale Danny Coppi e si sono fidate di tutto quello che c’era dietro il grande circo costruito da queste persone. Ma da chi? Ah saperlo…Solo ipotesi ovviamente, ma c’è un nome, il solo nome, che in questa storia, sembra essere quello della mente di tutto. Ce lo riveleranno forse le indagini, sempre che si vada oltre e si arrivi in un’aula di tribunale.

Quando dicono a @carmelitadurso che è stata lasciata#noneladurso pic.twitter.com/vWhnkWEGPp — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) May 22, 2019