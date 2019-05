Per Justine Mattera brutta caduta in bici, mostra lividi e cerotti (Foto)

Sul suo profilo social Justine Mattera ha mostrato le conseguenze della caduta dalla bici, una brutta caduta che l’ha spaventata (foto). La showgirl americana è bellissima e sempre in forma perfetta a 48 anni, fa tanto sport e anche il ciclismo è diventata una sua grande passione. Ha appena spiegato su Instagram cosa è accaduto, come ha rischiato di farsi ancora più male. Era infatti convinta di avere riportato ferite più gravi al gomito e all’anca destra, invece una bruttissima caduta e per fortuna solo grandi lividi e un cerottone sul gomito. La sua passione per la bici, per l ciclismo, confida che è nata grazie a suo marito. Anche i loro figli corrono in bicicletta, adora questo sport che per lei è libertà.

COSA E’ SUCCESSO IN BICI A JUSTINE MATTERA?

Lo racconta bene lei nel suo post sui social: “Ma quanta gente può vantare un incidente in bici fatto con Francesco Moser? Oggi la pedalata era difficile, sempre vento contro da Broni a Novi Ligure, io con i miei 46 kg ero stremata all’arrivo. Aggiungi che il gruppo (di solo maschi) andava a 35km/ora. A 3km dall’arrivo Moser voleva insegnarmi il “cambio all’americana”.

Justine Mattera ha quindi spiegato il momento esatto in cui è caduta a terra, quella tecnica a catapulta non fa per lei: “Ho fatto un volo, ma un volo che pensavo di avermi spaccato gomito destro ed anca destra (avevo sbucciato la sinistra settimana scorsa) Ok. Non l’ho imparato ma non ho pianto nemmeno e con la mia bici (Anche lei con freno a disco compromesso) sanguinanti abbiamo finito la pedalata. Non mi dite che non ci sono due senza tre! Francesco mi riparlerà eventualmente?”. Nonostante tutto ha terminato il suo percorso e dopo le foto con i lividi è tornata di nuovo in bici.