Al matrimonio di Charlotte Casiraghi sono elegantissime mamma Caroline di Monaco e le altre invitate (Foto)

Non poteva che essere un matrimonio da favola per Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, lei è la più bella delle principesse, figlia di Carolina di Monaco, nipote di Ranieri e Grace Kelly ma potremmo continuare con una lunga lista (foto). I reali di Monaco incantano da sempre, l’eleganza di Caroline di Monaco, di sua figlia Charlotte, della indimenticabile Grace Kelly, sono loro le vere icone di stile. Se aggiungiamo anche l’amore che abbiamo visto negli occhi di Charlotte e Dimitri dopo il sì e soprattutto nelle foto del party non si può che sognare. La curiosità sul matrimonio di Charlotte Casiraghi non può che comprendere anche il come erano vestite le invitate alle nozze andate in scena nella splendida Monaco. Cosa ha indossato mamma Carolina ma anche la suocera di Charlotte, Carole Bouquet? Non sono tantissime le foto disponibili al momento ma ovviamente si notano i cambi d’abito anche per le invitate e non solo per gli sposi. Carolina di Monaco sobria e semplicissima nell’abito scelto per commuoversi al sì. Romantica, elegante, meravigliosa per il ricevimento.

CHARLOTTE CASIRAGHI AL CENTRO DELLA FESTA PER IL SUO MATRIMONIO MA SONO UN INCANTO ANCHE LE ALTRE INVITATE

In prima fila non potevano non esserci i fratelli della sposa, Andrea e Pierre, con loro le splendide Beatrice Borromeo e Tatiana Santo Domingo. Le foto mostrano l’eleganza e in un breve video anche tutto il divertimento e la gioia di condividere in famiglia un momento così importante. Charlotte e Dimitri si divertono con mamma Carolina e i fratelli, tutti si scatenano e si godono la musica.

Charlotte di Monaco somiglia molto a nonna Grace e alla sua mamma, in pista da ballo l’eleganza resta intatta e non si può non ammirare Caroline con il suo abito lungo a due colori. Capelli raccolti e un fiore. Finalmente anche la sua bambina ha sposato l’uomo dei suoi sogni perché anche le principesse desiderano la favola.