Antonella Clerici in costume nel suo bosco, si gode il suo sabato pomeriggio (Foto)

E’ tempo di abbronzatura per Antonella Clerici che oggi ha indossato il suo costume nero e si è distesa sotto il sole del suo bosco (foto). La conduttrice non fa mai mancare un saluto ai suoi fan a cui confida sempre un po’ delle sue giornate, difficile non avere a lungo sue notizie. Questo fine settimana la Clerici resta a casa ma non è certo una sofferenza, nella villa con Vittorio Garrone ha tutto ciò che le serve per un pieno di relax. Oltre ai suoi affetti e al meraviglioso bosco si gode anche una splendida piscina che ci ha mostrato nei giorni scorsi. Questa volta il caldo è più intenso e la conduttrice ha indossato il suo primo costume che anticipa l’estate, è il suo solito costume nero. Poi cappello e occhialoni scuri, nemmeno un filo di trucco ma un sorriso che conquista. Ciò che osservano i suoi occhi nel posto in cui ha scelto di vivere con il suo compagno e sua figlia Maelle è il massimo del relax. Da sempre adora la campagna, il verde, le montagne. Roma le stava un po’ stretta, troppo caotica, troppo traffico, tutto ormai così stressante rispetto a ciò che la vita le sta offrendo. Non ha avuto dubbi e la sua scelta è stata la migliore della sua vita.

ANTONELLA CLERICI MOSTRA LA SUA VITA SUI SOCIAL

Un contatto continuo con i fan a cui manca tantissimo da quando ha lasciato La prova del cuoco; nel suo cooking show raccontava sempre un po’ della sua vita, adesso lo fa sui social. Tante le foto che riguardano il passato e proprio ieri la Clerici ha pubblicato uno scatto della sua dolcissima bambina. Maelle piccola piccola che lava i denti in bagno con il suo pigiamino bianco. “Ogni tanto vorrei ritrovarmela così… piccola. Amore mio” scrive Antonella pensando invece a quanto è cresciuta sua figlia.

Poi gli auguri a Pippo Baudo per il suo compleanno, le foto al matrimonio di Lorella Boccia e Niccolò Presta, gli scatti con Oliver, il suo bosco, i viaggi con Garrone e sempre un sorriso per tutti.