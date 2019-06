Antonella Clerici in gran forma, ha perso peso e appare più giovane e bella (Foto)

Antonella Clerici è dimagrita e in effetti in estate riesce sempre a mandare via qualche chiletto di troppo, in più gli ultimi mesi non ha certo dovuto assaggiare dolci e focacce a La prova del cuoco. Il risultato è nella foto che la conduttrice ha pubblicato sul suo profilo social; Antonella Clerici è in gran forma, appare anche più giovane e bellissima­­­­­. In tailluer bianco con i suoi adorati pantaloni, gilet e giacca in tessuto lucido, capelli sciolti e ondulati, un nuovo make up e i fan restano di stucco. Quanti chili ha perso Antonella, quanto è riuscita a dimagrire da quando non è più al timone de La prova del cuoco? Viene da sorridere ma sembra quasi che quelli che ha perso lei li abbia presi Elisa Isoardi, che tra l’altro con una taglia in più è anche più bella. Su Instagram Antonella Clerici non nasconde niente, mostra sempre un po’ della sua vita, da quando non è più in onda tutti i gironi adora continuare il suo filo diretto con il suo pubblico. Mostra un po’ della sua vita e nello scatto con Diego Dalla Palma mostra il suo nuovo aspetto.

ANTONELLA CLERICI DIMAGRITA PRONTA PER LA PROVA COSTUME

Quando ha presentato Sanremo Young le sue forme erano ancora burrose, a distanza di pochi mesi la sua silhouette è diversa dal solito, non ha perso pochi chili, mostra un corpo trasformato. Non mancano i fan ansiosi, quelli preoccupati del suo stato di salute; per loro la Clerici ha perso peso troppo in fretta, magati potrebbe non stare bene. Immaginiamo che la conduttrice farà i dovuti scongiuri continuando a godersi la sua nuova vita, la ritrovata serenità.

Ha sempre detto che quando la mente non sta bene il corpo non deve patire e per questo spesso non riusciva a fare le diete. Se la sua idea oggi è sempre la stessa immaginiamo quindi sia molto felice nel suo bosco e con tutti i suoi impegni di lavoro.

