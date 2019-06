Antonella Clerici a Portofino si prepara per la gran serata a Genova (Foto)

E’ a Portofino Antonella Clerici ma non in vacanza, anche se la foto che ha pubblicato questa mattina su Instagram lascia pensare a tutto il relax tra sole e mare. La conduttrice si sta preparando, sta studiando il copione per la serata Ballata per Genova. E’ già da ieri che la Clerici è alle prese con le prove sul palco dove la vedremo domani sera su Rai 1 impegnata con altri artisti. Tantissimi gli ospiti che con Amadeus, Lorella Cuccarini, Gigi & Ross e altri accoglierà, tutti pronti ad aiutare Genova dopo il crollo del Ponte Morandi. I cantanti saranno accompagnati da un’orchestra di 20 elementi, sarà una gran serata di intrattenimento, spettacolo e solidarietà. Tutto organizzato a Genova a 10 mesi dalla tragedia che ha spezzato le vite di tante persone. Con Antonella Clerici in diretta venerdì 14 giugno su Rai 1 in prime time anche tante testimonianze dal mondo dello sport, uno tra tutti Roberto Mancini.

ANTONELLA CLERICI A PORTOFINO PRONTA PER BALLATA PER GENOVA

Vedremo di certo Antonella Clerici in gran forma domani sera. L’ex padrona di casa de La prova del cuoco è infatti dimagrita molto, come già svelato in una foto di pochi giorni pubblicata sempre sul suo profilo social.

Quali sono gli artisti che hanno aderito alla serata per Genova? Laura Pausini, Biagio Antonacci, Gino Paoli con Danilo Rea, Cristiano De André, Raf, Umberto Tozzi, Arisa, The Kolors, Elodie, Piero Cassano con Vittorio De Scalzi e Franco Gatti. E inoltre, Irama e Gigi D’Alessio. Spettacolo e solidarietà e intanto Antonella continua a studiare ma in luogo meraviglioso che in parte mostra al suo amatissimo pubblico. Come sempre non mancano i commenti, c’è chi le fa gli auguri, chi ammira tanta bellezza e chi con una bella dose di invidia non apprezza per niente il suo momento nonostante il suo forte impegno e la solidarietà per Genova.