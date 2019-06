Dalla Rivista Spy arriva l’identità del fidanzato di Sara Tommasi: ecco chi è

Dagospia ha lanciato la bomba: Sara Tommasi starebbe fingendo di avere una relazione con un uomo che in realtà non esiste, una sorta di nuovo Mark Caltagirone. E’ possibile che questa estate ci regali un secondo Pamela Prati Gate? Secondo i giornalisti della rivista Spy che hanno indagato cercando il fidanzato di Sara Tommasi ( la dj aveva rilasciato una intervista al magazine raccontando della sua storia d’amore e della sua nuova vita), quest’uomo esisterebbe e non sarebbe un fantasma come il sedicente compagno di Pamela Prati.

Su Dagospia avevamo letto che questa persona misteriosa, che da tempo sarebbe legata a Sara, non esisterebbe. Non ci sarebbe un nome ma in realtà, come mostra il Magazine Spy, questo uomo esiste in carne e ossa. Si tratterebbe di un imprenditore di Terni. Non a caso la notizia della gravidanza di Sara Tommasi è stata data proprio da Terni Today che ha raccolto la confidenza di una amica di Sara che ha voluto condividere con tutti questa bellissima news.

SARA TOMMASI HA DAVVERO UN FIDANZATO DAL QUALE ASPETTA UN BAMBINO?

Ecco cosa si legge sulle pagine social di Spy Magazine:

Nessun nuovo caso Mark Caltagirone all’orizzonte. Il promesso sposo di Sara Tommasi esiste davvero e non è un fantasma: i dubbi sulla sua esistenza sono stati sollevati nel fine settimana sui social. Invece Spy vi conferma che il fidanzato esiste si chiama Angelo Guiderelli è nato è nato a Terni il 23 agosto 1964. Altro che fantasma! #saratommasi#markcaltagirone

Nessun caso su cui indagare? Per il momento sembrerebbe proprio di no anche se, dando uno sguardo al profilo social ( parliamo di Fb) di questo Angelo, sembrerebbe non aver ancora aggiornato la sua situazione sentimentale, risulterebbe infatti single. Ma questo chiaramente non significa nulla.

Nessuna immagine sui social in compagnia di Sara Tommasi, ma neppure questo chiaramente significa niente. Sara presto sfoggerà il suo pancione, visto che è incinta e magari nei prossimi mesi vedremo anche i due andare all’altare!