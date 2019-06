Manuel Agnelli nuovo look: sembra Luca Ward (FOTO)

Manuel Agnelli ha cambiato look e lo ha fatto in maniera inaspettata. Agnelli si è presentato con look del tutto diverso per la prima volta a tutti i suoi fan sabato 15 giugno in occasione dell’evento Radio 2 Summer Live dove Manuel era ospite. Proprio qui i fan dell’ex giudice di X Factor e non solo, hanno fatto davvero fatica a riconoscere Manuel Agnelli. L’artista era noto per i suoi capelli lunghi e castani e per non avere la barba mentre adesso il suo look è stato stravolto. Vediamo insieme il nuovo taglio di capelli di Manuel Agnelli e i commenti dei suoi fan!

Il nuovo look di Manuel Agnelli fa impazzire i fan: ecco la foto del cambiamento

Manuel Agnelli si presenta con occhiali da sole, barba bianca e i capelli tirati indietro. Inizialmente i fan dell’artista hanno fatto anche una certa fatica prima di capire che fosse davvero lui. Il nuovo look di Manuel Agnelli fa subito impazzire il suo affezionato pubblico che apprezza molto, in particolare, la barba. Le foto social di Manuel sono subito state invase dai commenti. Il popolo del web ha anche chiesto ad Agnelli di non tagliare più la barba. Non in pochi, invece, hanno paragonato l’artista all’attore Luca Ward. Il nuovo look di Manuel Agnelli, infatti, lo renderebbe praticamente identico a Luca Ward!

Manuel Agnelli rinnova il look ma non X Factor: perché non sarà più giudice del talent?

Per anni, Manuel Agnelli è stato molto apprezzato per il suo lavoro svolto come giudice al talent show X Factor. L’ultima edizione andata in onda è stata però, almeno per il momento, l’ultima con Manuel Agnelli. L’artista, infatti, non sarà presente il prossimo anno. “Mi sono reso conto che la televisione remava contro un vero impianto musicale: l’anno scorso ho avuto molte difficoltà a rapportarmi con gli autori e con i meccanismi del talent rispetto a quello che io ritenevo di essere lì a fare. Avevo tre talenti musicali notevoli ma poi il discorso sulla musica è stato sminuito totalmente. È stato un grosso errore, un’occasione mancata da parte di un programma che ha delle potenzialità enormi. Come contenuti potrebbe essere molto più interessante, se a qualcuno lì dentro interessasse qualcosa” sono state le sue parole.

