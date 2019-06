Bianca Guaccero è deliziosa con i suoi outfit a Formentera, dai bikini ai vestiti messi in valigia (Foto)

Anche Bianca Guaccero è volata a Formentera per le sue vacanze di questo inizio estate 2019 (foto). La sua prova costume ovviamente era già superata ancora prima di indossare il bikini e anche lontano dalla tv i suoi outfit piacciono tantissimo. Cosa ha messo la Guaccero in valigia per la sua vacanza in pieno relax e allegria con le amiche? E’ con due amiche che la splendida 38enne è partita per la prima vacanza dell’estate del 2019, nessun amore all’orizzonte, per Bianca Guaccero c’è la sua bambina che viene prima di tutto. La piccola Alice è nata a novembre del 2014 dalla storia d’amore con Dario Acocella. La fine del suo matrimonio, la separazione, l’ha fatta soffrire moltissimi, non l’ha mai nascosto e di recente ha anche confidato che non aveva messo in conto tanto dolore. Ogni tanto si è sussurrato di qualche presunto flirt, niente è mai stato confermato, nessuna nuova passione, nessun nuovo amore. Con le amiche a Formentera l’allegria è garantita, sono tra le persone più care su cui può contare.

GLI OUTFIT DI BIANCA GUACCERO IN VACANZA A FORMENTERA

Tanto sole, bagni e chiacchiere in spiaggia così come tra i pranzi e le cene lei è sempre con le due amiche del cuore. E’ già abbronzatissima la conduttrice di Detto Fatto che mostra poco del suo bikini, preferisce mostrare gli abiti. Ed eccola in giallo dopo il mare, l’immancabile borsone, ma anche i sandali abbinati alla cintura che rende più morbido l’abitino leggero perfetto come copricostume e anche per una passeggiata tra le stradine in pieno sole.

Deliziosa anche d’estate con l’abito lungo e romantico; solo un filo di trucco e il sorriso di sempre. Si nasconde dietro occhiali e cappello mentre accende una sigaretta in attesa che arrivi il pranzo. E poi sorprende con gli stivali che sono tornati di tendenza ma che non stanno bene a tutte, a lei sì, come tutto il resto.