Letizia di Spagna indossa un abito semplice per una giornata speciale con tutta la famiglia (Foto)

Cinque anni del regno di Felipe e Letizia di Spagna e per festeggiare l’ex giornalista ha scelto un abito azzurro pallido, un colore pastello che le dona molto (foto). E’ bellissima la regina di Spagna che sorride e parla di continuo con suo marito mentre le piccole Leonor e Sofia sono accanto ad entrambi. Tutti insieme per conferire l’Ordine al Merito Civile a Palazzo Reale, la famiglia al completo a Madrid. E’ un giorno importante, il 19 giugno del 2014 il figlio di Juan Carlos fu proclamato re e dieci anni prima aveva già sposato la bella Letizia Ortiz, anche lei lo stesso giorno diventò regina. La prossima sovrana sarà la primogenita di Felipe e Letizia, la dolce Leonor che oggi è appena tredicenne. Leonor e la sorella Sofia, che ha 12 anni, sono sempre più presenti agli eventi ufficiali dei genitori, della famiglia reale.

LETIZIA E FELIPE DI SPAGNA FESTEGGIANO I 5 ANNI DI REGNO CON LE FIGLIE LEONOR E SOFIA

In una giornata così importante il re premia alcuni cittadini che si sono distinti con il loro impegno nel sociale. Leonor è attenta a ogni gesto e Letizia Ortiz non può che essere orgogliosa della sua famiglia. Perfetta in ogni dettaglio la regina di Spagna che quasi sempre sceglie l’abito giusto.

IL LOOK DI LETIZIA DI SPAGNA BATTUTO DALLA MERAVIGLIOSA REGINA MAXIMA

Questa volta l’outfit è classico ma delizioso; gli abiti smanicati sono la sua passione. Cintura in vita e le classiche décolletées nude look e poi i gioielli ovviamente preziosi, il bracciale e gli orecchini di Bulgari in oro bianco e acquamarina, uno dei regali della regina Sofia. L’occasione per il prezioso dono fu proprio per la nascita della principessa Leonor, la fuTura regina di Spagna. Sono tantissime le donne che ammirando lo stile di Letizia Ortiz copiano i suoi outfit, dal make up agli accessori e non ultimi gli abiti che sceglie, anche e soprattutto quelli più economici.