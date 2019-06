Pamela Prati super la prova costume ma è costretta alla censura

Estate tempo di gossip, di leggerezza e anche di foto dalle spiagge per le bellissime vip che si mostrano in tutta la loro bellezza. E anche Pamela Prati, dopo tutto quello che è successo, cerca di voltare pagina lasciandosi coccolare dalle onde del mare e dal sole di questa caldissima estate. La show girl è tornata in pubblico già qualche settimana fa partecipando a un evento a Capri ; poi l’abbiamo vista anche in compagnia di Valeria Marini e sui social è tornata a postare foto e video della sua estate. Una estate in solitaria lontana dal caos che ha vissuto nell’ultimo periodo. Ma nonostante quello che è successo, Pamela vuole comunque continuare a mostrarsi sui social, anche per stare vicina a tutte le persone che si sono schierate dalla sua parte in questi mesi. Le stesse persone che ammirano le foto di Pamela in piscina, al mare e con una abbronzatura perfetta. Sicuramente la bella sarda non ha mai avuto problemi a superare la prova costume, quest’anno però ha qualche chilo in meno. Dopo tutta la storia di Marco Caltagirone, la Prati infatti ha perso diversi chili. Starà sicuramente cercando di tornare in forma ma oggi appare già bellissima con abiti da sera, costumi da bagno rigorosamente interi ( forse per nasconde il tatuaggio che aveva fatto in onore di Mark) e vestitini da mare. Sui social però c’è qualcosa che la show girl ha dovuto fare.

PAMELA PRATI COSTRETTA ALLA CENSURA SUI SOCIAL: SOTTO LE SUE FOTO NIENTE COMMENTI

Quando la Prati ha ricominciato a pubblicare le foto della sua vita, dopo lo scandalo legato a Marco Caltagirone, molte sono state le persone che hanno iniziato a offendere e a insultare. Nel migliore dei casi hanno commentato facendo notare alla Parti che forse avrebbe dovuto disintossicarsi dai social dopo tutto quello che le era successo. Una marea di commenti offensivi che ha costretto quindi Pamela Prati a chiudere i commenti. Non è infatti possibile commentare sotto le sue fotografie.

Prima o poi questa ondata di cattiveria potrebbe finire, ce lo auguriamo anche perchè commentare sotto delle foto insultando una persona, non è mai la cosa giusta da fare.

