Romina Carrisi, dimagrita e di nuovo innamorata adesso è davvero felice (Foto)

E’ un periodo perfetto per Romina Carrisi che ormai cresciuta ha trovato il suo posto più bello nel mondo, ha ritrovato l’amore e anche se stessa (foto). C’è qualcuno che fa battere di nuovo il cuore alla figlia di Al Bano e Romina Power ma aggiungiamo anche che la più piccola delle sorelle Carrisi ha appena finito di girare il suo primo cortometraggio, sta scrivendo un film e in più si piace tantissimo. E’ dimagrita Romina Carrisi e in posa per la copertina della rivista Gente mostra tutta la sua bellezza, non che prima non fosse bella ma è la sicurezza che oggi mostra a renderla un vero spettacolo. Ha 32 anni ed è una donna serena, ha ciò che sognava da tempo, amare se stessa e sentirsi sicura. Tutto merito di cose belle e della sua tenacia e così ha anche conquistato un bel corpo in cui si sente bene. Ha imparato a volersi bene e a non prendersi troppo sul serio, avverte lo specchio non più come un rivale o un giudice inflessibile. “Finalmente mi trovo a mio agio nella mia pelle” ha confidato al settimanale che troviamo in edicola.

ROMINA CARRISI PIU’ IN FORMA E FELICE CHE MAI

Ha scoperto da un po’ di tempo di essere intollerante al nichel, ha quindi capito di dovere eliminare alcuni alimenti dalla sua dieta, ha iniziato a stare meglio e la cura del corpo è diventata una delle sue priorità. Il risultato è un po’ di chili in meno: “Facendo davvero attenzione sono dimagrita, ho perso due taglie. Inoltre,faccio palestra e yoga, ballo salsa e il tango”.

Aggiungiamo anche l’amore: “Da poco ha iniziato a frequentare un uomo che mi fa stare bene – ha raccontato nell’intervista a Gente – Lui ha qualcosa di speciale negli occhi, una luce che lascia trasparire un’onestà d’animo che mi piace molto. E’ distante dal mondo dello spettacolo, fa il medico, ma siamo entrambi curiosi e rispettosi l’uno del mondo dell’altro. Non ero in cerca di nulla, è stata una sorpresa totalmente inaspettata”. Sarà per lei un’estate bellissima.