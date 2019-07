Charlotte Casiraghi ha scelto l’abito da sposa così simile a quello della sua mamma, un omaggio dolcissimo (Foto)

E’ un vero incanto Charlotte Casiraghi in abito da sposa per il suo matrimonio in chiesa con Dimitri Rassam ma non è certo il vestito che pensavamo avrebbe indossato (foto). La scelta degli abiti da sposa di Charlotte Casiraghi non è ovviamente casuale ma è il terzo abito da sposa che emoziona più di tutti, così simile a quello di mamma Carolina di Monaco. Non è l’abito che Carolina ha indossato per il sì a Stefano Casiraghi ma quello che scelse da giovanissima per il suo brevissimo matrimonio con Philippe Junot. 41 anni dopo la principessa di Monaco ha copiato quello stile da sposa provenzale ma senza eccessi. La sua è una evocazione sottile, una copia ma non totale, di certo una scelta molto classica, così come dovrebbe essere per il matrimonio religioso, ma non tutte le spose possono permettersi tre abiti e due feste.

CHARLOTTE CASIRAGHI IN ABITO DA SPOSA OMAGGIO MAMMA CAROLINA DI MONACO

Ben tre abiti da sposa per la principessa di Monaco che, ricordiamo, ha indossato per il rito civile il mini dress con fiocchi firmato da Sain Laurent by Anthony Vaccarello. Per il ricevimento ha scelto un bellissimo abito di Chanel in satin bow, per poi completare la serie con un look vintage, con velo retrò che davvero non si vedeva in giro da tempo, con un diadema e capelli raccolti. Maniche lunghe e punto luce sul décolleté senza pelle nuda e come bouquet un mazzolino di lavanda e spighe di grano, a dir poco perfetto a giugno.

La location provenzale, gli sguardi al suo principe azzurro e così il 29 giugno 2019 è la data da segnare, quella della promessa eterna di matrimonio per una favola senza stampa. Chissà se vedremo le foto dell’album di nozze o resterà tutto un dolce segreto riservato alla famiglia reale.