Niccolò Bettarini mostra sui social le cicatrici dopo un anno dalla sua aggressione (FOTO)

E’ passato un anno da quando Niccolò Bettarini è stato aggredito all’uscita da una discoteca milanese. Quella notte il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini ha rischiato di perdere la vita, dopo aver ricevuto più di 10 coltellate. E invece ce l’ha fatta, ha lottato, ha vinto la sua battaglia e oggi, a un anno di distanza da quel maledetto giorno che ha cambiato per sempre la sua vita, mostra sui social il segno indelebile che resterà sul suo corpo ma anche nella sua anima. Da quel giorno Niccolò è cresciuto, è cambiato e ha lottato per farsi giustizia. Si è anche esposto contro alcune decisioni della giustizia ed è andato per la sua strada. Oggi in questo anniversario che di certo non avrebbe mai voluto ricordare, mostra sui social i segni di quelle ferite che si stanno rimarginando e che viste così, fanno comprendere ancora di più quanto il ragazzo abbia rischiato quella sera.

NICCOLO’ BETTARINI UN ANNO DOPO L’AGGRESSIONE MOSTRA SUI SOCIAL I SEGNI DELLE COLTELLATE

Ed ecco una immagine che è difficile da guardare ma che fa riflettere

Tantissimi i post di sostegno sotto questa immagine di Niccolò, tantissimi messaggi di che continua a stargli vicino e anche messaggi di chi solo vedendo questa foto ha capito quanto il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini sia andato vicino alla morte.

Per fortuna la storia di Niccolò Bettarini continua. Si ci saranno le cicatrici ma c’è anche una vita tutta da vivere. Niccolò oggi ha un nuovi fisico, ha deciso di allenarsi, saprà difendersi e difendere le persone che stanno al suo fianco. Come se non volesse lasciarsi trovare impreparato, qualora dovesse succedere di nuovo. Noi auguriamo a lui che non si debba mai ritrovare in una situazione di questo genere, neppure come spettatore. Perchè ci auguriamo che la violenza venga sconfitta dal bene. Ma il mondo nel quale viviamo regala purtroppo altre storie come quella di Niccolò, ogni giorno.

