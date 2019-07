Kate Middleton, è da copiare il suo nuovo abito ma le scarpe con la zeppa restano il suo punto di forza (Foto)

Kate Middleton in estate è ancora più bello, sempre un po’ troppo magra ma i suoi abiti leggeri prendono il posto dei vestiti più seriosi (foto). Un nuovo abito per la duchessa di Cambridge che spesso ricicla i vecchi outfit ma per le passeggiate e le viste al giardino che lei stessa ha progettato c’è bisogno di vestiti comodo ma sempre senza dimenticare che lei è la moglie del futuro re d’Inghilterra. Si rifugia ancora una volta nel Nature Garden e con i bambini in mezzo alla natura non c’è niente che la rende più felice. E’ bellissima Kate Middleton, elegante e sempre così serena, almeno all’apparenza sembra dimenticare i pettegolezzi sulla crisi con William. In quel giardino anche lei torna bambina e ancora una volta ha accolto un gruppo di ragazzini. Per lei è importante che passi il messaggio sull’importanza della natura per una crescita.

IL NUOVO VESTITO DI KATE MIDDLETON PER UN TOCCO PARIGINO MA COMODO

Giochi tra gli alberi, lente di ingrandimento alla ricerca di insetti e tante risate all’aria aperta. E’ il giardini che ha pensato immaginando anche i suoi figli che giocavano, infatti abbiamo visto le foto con Charlotte, Louis e George. Un abitino colorato con piccoli rombi e fiorellini stampati è il capo firmato Sandro, un brand francese, mai indossato prima. Da Harrods in vendita a poco più di 200 euro e all’abito ha abbinato le sue scarpe estive preferite, le espadrillas con zeppa di corda.

MEGHAN MARKLE PER LA PRIMA VOLTA SENZA TACCHI, QUANTO E’ ALTA?

Come sempre la duchessa di Cambridge è perfettamente a suo agio anche se si nota che davvero è molto magra, l’abito verde con la sua stoffa sottile mette ancora più in evidenza il suo corpo così esile, ma il volto è rilassato, lei sorride spensierata, felice nel suo mondo più bello.

Kate Middleton, è da copiare il suo nuovo abito ma le scarpe con la zeppa restano il suo punto di forza (Foto) ultima modifica: da