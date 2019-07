Andrea Damante ha una nuova fidanzata? Ecco chi è la sua nuova fiamma

Andrea Damante non è più single? Nella vita del noto dj sarebbe arrivata una nuova fiamma. Giulia De Lellis, la sua ormai ex fidanzata, ha ritrovato l’amore con lo sportivo Andrea Iannone ma anche Damante sembra aver dimenticato l’esperta di tendenze. Non troppi giorni fa, Andrea aveva smentito il flirt con una ex tentatrice del programma Temptation Island, Barbara Fumagalli. Eppure arrivano nuovi rumors sulla situazione sentimentale di Andrea Damante. Ad ampliare i dubbi dei fan dell’ex protagonista di Uomini e Donne è una foto che sta facendo il giro del web e in cui il bel Damante non è da solo ma sembrerebbe anzi in ottima compagnia. Scopriamo di più al riguardo.

Andrea Damante fotografato insieme ad una ragazza mora a Mykonos: è nato un nuovo amore?

A pubblicare le foto è gossiptvofficial su Instagram. Negli scatti a cui facciamo riferimento, Andrea Damante si trova al mare a Mykonos ed è con una ragazza mora. I due sembrerebbero in atteggiamenti intimi in quanto abbracciati proprio come una vera coppia. E potrebbe essere proprio questa, quindi, la nuova fiamma di Andrea Damante. Non è arrivata ancora nessuna conferma ma nemmeno una smentita. Nel frattempo andiamo a vedere chi è la ragazza che potrebbe aver conquistato il cuore di Andrea Damante dopo Giulia De Lellis.

Ecco come si chiama e chi è la presunta nuova fiamma di Andrea Damante

La misteriosa ragazza mora fotografata insieme ad Andrea Damante ha già un’identità. Si chiama Aurora Frattari ed è una bellissima ragazza. Ovviamente, dopo i vari rumors, i fan e, forse soprattutto, le fan di Andrea Damante sono andate a curiosare sul profilo Instagram di quella che potrebbe essere la nuova fidanzata del loro Andrea. Ma non solo. Degli utenti hanno chiesto ad Aurora Frattari, attraverso i commenti, qualche informazione in più riguardo alla presunta relazione con Damante.

Ancora nessuna risposta dai diretti interessati ma cresce sicuramente la curiosità tra fan e appassionati di cronaca rosa. Potrebbe essere davvero Aurora Frattari la nuova fidanzata di Andrea Damante? Staremo sicuramente a vedere.