Melania Trump sceglie abito bianco, scarpe fucsia e colpi di sole tra i capelli per l’Indipendence Day (Foto)

Ancora una volta accanto al presidente degli Statti Uniti d’America c’è la bellissima Melania Trump che non sbaglia un outfit e per l’Indipendence Day del 2019 ha evitato qualunque critica puntando su un abito bianco. Elegantissima come sempre Lady Trump che ha abbinato delle scarpe fucsia e ha acceso i suoi capelli con i colpi di sole. Così è apparsa luminosa alle celebrazioni del 4 luglio indossando un abito estivo ma sempre perfetto, bianco con le righine sottili colorate sulla gonna ampia. Per Melania i tacchi non possono mancare, ancora una volta a spillo per un’andatura di classe. Fucsia, il tocco che fa impazzire tutte. Così mentre Donald Trump tirava fuori i classici discorsi, tipici del 4 luglio, lei si lasciava ammirare. Restiamo nell’ambito del gossip tralasciando del tutto le decisioni del Presidente degli Stati Uniti d’America sul futuro, sul patriottismo e il resto.

LE CELEBRAZIONI DEL 4 LUGLIO 2019 NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, L’ABITO SCELTO DA MELANIA TRUMP

Eleganza e charm della moglie di Donald Trump distolgono l’attenzione dai veri problemi? Certo che no, intanto lei continua a sorridere e tenta di spazzare via tutte le polemiche. Il 4 luglio si ricorda il lontano 1776, giorno in cui i rappresentanti delle 13 colonie britanniche firmarono la Dichiarazione d’Indipendenza. Non solo, il 4 luglio ricorda anche il 1826, 50 anni dopo l’Indipendenza, quando morirono a poche ore di distanza i padri fondatori degli Stati Uniti: Thomas Jefferson e John Adams, secondo e terzo presidente americano. Entusiasta dei festeggiamenti il presidente mentre Melania Trump bellissima con il suo abito perfetto continuava a sorridere tenendogli la mano.

Continuiamo do certo a seguire gli outfit scelti dalla Trump ma come sempre non mancheremo di mostrarvi quelli della regina Letizia di Ortiz, della splendida Kate Middleton e anche di Meghan Markle, che sta tornando un po’ alla volta sotto i riflettori. L’estate è lunga e gli abiti nei loro guardaroba sono tantissimi.