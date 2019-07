Federico Fashion Style e il desiderio di allargare la famiglia: per ora niente matrimonio

Federico Fashion Style è uno dei personaggi più amati del mondo televisivo, nonché apprezzatissimo parrucchiere. L’uomo ha rilasciato un’intervista per il settimanale Vero dove ha avuto modo di parlare anche della sua vita privata. Per chi non lo sapesse, infatti, Federico Fashion Style è fidanzato con la sua Letizia da ben dodici anni. I fan però si chiedono: quando sposerà la sua ragazza? “Sposarmi? Sono troppi gli impegni che ho in questo momento e che voglio onorare” ha dichiarato Federico. L’esperto poi afferma e sorprende: “Un nuovo figlio ora? Mi piacerebbe anche se ho tanti impegni. Vorrei essere un papà presente. Ma in futuro, allargherò senz’altro la famiglia”.

Federico Fashion Style, secondo una recentissima ricerca sui personaggi più influenti sui social in Italia è al primo posto, a dimostrazione di quanto sia seguito e apprezzato.

Federico Fashion Style, per ora niente matrimonio con Letizia

Molto presto Federico Fashion Style potrebbe allargare la sua famiglia. Nel frattempo però, Federico Lauri parla di sua figlia al settimanale con delle parole di amore. Vediamo che cosa ha raccontato l’hair stylist riguardo alla sua Sophie Maelle. “Amo mia figlia. Mi guarda sempre in televisione e mi vede come un gioco, come un cartone animato, un po’ come un supereroe“ ha raccontato Federico Fashion Style. “Ho un’applicazione per smartphone e lei, ogni volta che non ci sono, può cliccare su questa app e vedermi. E quando clicca esclama sempre: ‘Il mio papà, il mio papà’. Mi vengono le lacrime al solo pensiero” ha continuato Lauri emozionando le sue numerose fan che vorrebbero vederlo nuovamente papà.

Federico Fashion Style e il suo salone: il racconto dal sogno alla realtà

Federico Fashion Style ha anche avuto modo di parlare del suo lavoro che, ultimamente, lo impegna davvero molto. Aveva solo cinque anni quando ha iniziato a fare delle acconciature alle bambole. “Sono nato parrucchiere non lo sono diventato. Dopo la scuola andavo a fare lo shampoo in una bottega di un barbiere e a 14 anni ho iniziato a lavorare. Non ho mai seguito corsi, ho imparato sul campo“ afferma l’hair stylist che dopo aver aperto il salone in diverse città d’Italia adesso punta a Dubai.

