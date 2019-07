Aurora Ramazzotti ricicla l’abito del matrimonio di Michelle Hunziker, tornano le emozioni di 5 anni fa (Foto)

E’ sempre più bella Aurora Ramazzotti che ha rubato a Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti i lati più belli e che in un periodo così duro per il suo papà e pieno di gioia per la sua mamma indossa di nuovo l’abito del matrimonio della showgirl con Tomaso Trussardi (foto). Anche Aurora Ramazzotti ricicla e lo fa con grande emozione, perché sono quelle che quel vestito colorato le suscitano. Era ottobre di 5 anni fa e oggi sul suo profilo Instagram scrive: “Ho ripescato questo vestito di Trussardi che porta bellissimi ricordi”. Era più piccola ma la figlia primogenita e amatissima di Michelle Hunziker con Sole tra le sue braccia portavano insieme le fedi agli sposi. E’ cambiata tanto Aury, più che altro è cresciuta, ha superato tante difficoltà, si è lanciata con successo nel lavoro e ha iniziato ad amarsi fino in fondo appassionandosi anche allo sport. E’ testimonial della linea young di Trussardi e quel vestito indossato in un giorno così importante le dona oggi più di cinque anni fa.

AURORA RAMAZZOTTI RICICLA L’ABITO INDOSSATO PER IL MATRIMONIO DI MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI

Ovviamente è un abito Trussardi e indossarlo ancora la rende felice, l’ha ripescato nel suo armadio e le sta un incanto. Capelli sciolti, sguardo e passo più deciso e sicuro e fa il pieno di like. “Sei sempre bellissima e la cosa che amo di te e di tua mamma è la vostra spontaneità e la gioia che esprimete. Mi fate sorridere e trasmettete belle sensazioni” le scrive una follower mentre altre che le dicono di stare accanto a suo padre come solo lei sa fare.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno ufficializzato la loro separazione e non deve essere semplice. Le parole di difesa di Eros per la sua ex moglie contro gli haters.