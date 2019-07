Antonella Clerici apparecchia la tavola all’aperto e mostra cura e dolcezza (Foto)

Ad Arquata Scrivia c’è il suo meraviglioso nido, la casa di Antonella Clerici, quella in cui ha iniziato la sua nuova vita andando a convivere con Vittorio Garrone e sempre con la sua piccola Maelle (Foto). La Clerici resta fuori dalle polemiche degli ultimi giorni dopo le presentazioni dei prossimi palinsesti Rai; ha detto ciò che doveva dire con calma ed è pronta ad attendere o cambiare aria e azienda. Intanto, si gode la sua estate 2019 e mostra un po’ della sua nuova vita ai follower, al suo pubblico che non smette di seguirla. Una tavola apparecchiata all’aperto, i vetri riflettono il verde che circonda la villa che Antonella Clerici non ha mai mostrato in tutta la sua grandezza. La conduttrice ex padrona di casa de La prova del cuoco non ostenta quanto possiede ma mostra i dettagli, la cura che mette nel preparare ogni cosa, questa volta una deliziosa tavola apparecchiata per lei e i suoi amici.

ANTONELLA CLERICI SI GODE LA SUA CASA NEL BOSCO CON VITTORIO GARRONE E GLI AMICI

Adora Portofino e la casa nel bosco, si sposta di continuo ma sembra che i suoi pranzi e le sue cene preferiti siano a casa. Tovagliette, bicchieri, posate, tutto semplice e delizioso e Antonella aggiunge i fiori di campo messi in brocche e bicchieri, una corda lunga, delle piccole mele verdi e qualche candela. La semplicità è di casa ma niente è lasciato al caso e chissà cosa avranno mangiato la conduttrice e i suoi ospiti.

Mauro Improta apprezza tutto e chiede ironico che cosa ha preparato da mangiare. Non mancano i like di Andrea Mainardi, di Daniele Persegani, tutti amici e collaboratori storici della conduttrice, quelli che prima o poi speriamo di rivedere con lei in qualche altro programma. Anche Simona Ventura e Laura Torrisi aggiungono cuori e sono migliaia i fans che apprezzano non solo come ha apparecchiato ma quello che mostra e i messaggi che invia senza parlare.