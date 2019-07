Al matrimonio di Silvia Blasi sua sorella Ilary testimone e Isabel damigella: gli scatti della famiglia Totti (FOTO)

Giornata ricca di emozioni quella di oggi per la famiglia di Ilary Blasi e ovviamente anche per la famiglia Totti! Il 19 luglio 2019 a Roma si è sposata Silvia Blasi, sorella maggiore della conduttrice da anni legata al compagno Ivan. La cerimonia è stata raccontata sui social dalla stessa Ilary che ha postato le immagini di questa giornata: dal trucco al parrucco all’arrivo in chiesa. E le foto di Silvia, sposa bellissima, hanno fatto il giro dei social in pochi minuti mentre tutti ammiravano lei e anche Ilary Blasi. La conduttrice è stata scelta da Silvia come testimone, insieme alla terza sorella Blasi, Melory. Per il matrimonio di Silvia, Melory ha optato per un abito pastello lungo mentre Ilary ha osato con un look molto particolare scegliendo il giallo, anche in questo caso pastello ( guarda qui le foto del look scelto da Ilary Blasi ).

E ovviamente alla cerimonia non potevano mancare i figli di Ilary Blasi e Francesco Totti. Per l’occasione la piccola Ilary è stata una delle due damigelle della sposa con un bellissimo abito bianco, capelli sciolti e ricci e una coroncina di fiori in testa. Bellissima anche Chanel che, essendo più grande, non ha avuto il ruolo da damigella!

IL MATRIMONIO DI SILVIA BLASI: LE FOTO PIU’ BELLE DELLA FAMIGLIA TOTTI

Per l’occasione invece Francesco Totti ha scelto un look elegante ovviamente , con completo blu e cravatta. E sui social anche per Totti storie in questo giorno del matrimonio: sulle note di Più bella cosa, ha mostrato le immagini della piccola Isabel e di Chanel mentre in macchina raggiungevano la chiesa per il matrimonio. E’ proprio vero che le due piccole di casa sono meravigliose. Nessuna immagine invece di Cristian, il figlio maggiore di Ilary e Francesco, forse non aveva molta voglia di comparire sui social.