Raffaella Fico e l’ex di Paola Caruso stanno insieme? Arriva la reazione della Bonas

Paola Caruso, diventata mamma da qualche mese, è stata protagonista, nell’ultimo anno, di una triste vicenda di gossip. Diciamo triste perchè l’ex Bonas di Avanti un altro si è ritrovata da sola, nel bel mezzo di una gravidanza, senza il padre di suo figlio vicino. Non stiamo qui a sindacare i motivi della rottura, della fine della storia, come sempre le campane da sentire sono due e visto che si è scatenata una vera e propria guerra, immaginiamo che sia successo di tutto. Certo è che Paola ha messo al mondo un bambino, il piccolo Michelino, e che suo padre, Francesco Caserta, non ha voluto vederlo. Avrà modo poi, se vorrà, di spiegare le se ragioni. Detto questo, da qualche settimana circolano in rete , e sui giornali di cronaca rosa ( anche i più autorevoli) delle voci secondo le quali l’ex di Paola, e padre di suo figlio, sarebbe il nuovo fidanzato di Raffaella Fico.

Come avrà reagito l’ex naufraga dell’Isola dei famosi di fronte a questa notizia? Le ultime news arrivano proprio dalla rivista Chi che, pubblica nel numero in edicola questa settimana, quella che sarebbe stata la reazione della Caruso.

RAFFAELLA FICO E L’EX DI PAOLA CARUSO STANNO INSIEME? ARRIVA LA REAZIONE DELL’EX BONAS

La Caruso, pare non abbia reagito molto bene a questa notizia, anche se come si può vedere dal suo profilo Instagram, non si è messa di certo a lutto dopo le novità, anzi.

“Non posso scoprire che sta con Raffaella Fico leggendo Chi. Da dodici mesi non mi dà un euro. Non finirà così” sarebbero state queste le parole della Caruso dopo la notizia di questa nuova relazione.

Paola, in una delle sue ultime interviste da Barbara d’Urso aveva raccontato che il giorno del parto, aveva scritto un messaggio al suo ex dicendogli che avrebbe partorito a breve. Il ragazzo le avrebbe risposto dicendole che sarebbe stato presente ma poi, a detta della Caruso, non si sarebbe presentato. E non avrebbe visto Michelino nè chiesto di lui, secondo le parole di Paola.