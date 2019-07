Alessandra Amoroso perfetta con un bikini mozzafiato, è la sua estate a Formentera (Foto)

Non c’è nemmeno bisogno di dirlo che Alessandra Amoroso in bikini supera a pieni voti la prova costume, è evidente che la cantante salentina si prende cura del suo corpo, la forma fisica è importante per dare tanto sul palco, però a Formentera ha davvero incantato tutti con il suo costume azzurro mare (Foto). Le tonalità dell’azzurro sono di vera tendenza per i costumi di questa estate 2019 e la scelta del bikini per Alessandra Amoroso è davvero perfetta. La rivista Vero pubblica le foto di Alessandra in spiaggia a Formentera con i suoi amici e non solo tonicità e curve perfette ma un bikini mozzafiato. Dopo il megaraduno organizzato per la Big Family e i suoi dieci anni di attività, la Amoroso va in vacanza, si rilassa sotto il sole, l’abbronzatura le è sempre piaciuta, come la semplicità, così eccola arrivare in spiaggia con ombrellone e telo mare. Un tuffo in acqua e al fotografo non resta che scattare foto su foto. Nessuna posa per la Amoroso ma sembra davvero una modella, bellissima con il suo ultimo bikini che mette in risalto un corpo allenato.

ALESSANDRA AMOROSO IN VACANZA A FORMENTERA

Una festa meravigliosa il megaraduno di Alessandra Amoroso per la sua Big Family

Tutto procede alla grande per l’ex alunna di Amici nonostante i cattivelli ogni tanto tirino fuori l’ipotesi che la sua storia d’amore con Stefano Settepani sia finita. Niente di più falso, Alessandra è innamorata follemente del suo produttore, una relazione che va avanti da anni, convivono da tempo e anche questa volta per scacciare via le malelingue lei ha pubblicato lo scatto giusto.

Una foto bellissima pubblicata da Ale su Instagram, ridono insieme felici e il commento è una canzone di Elisa: “E ridiamo insieme che ridiamo sempre,sempre,sempre… ma non basta mai!”