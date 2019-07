Jennifer Lopez festeggia il suo compleanno e con l’abito Versace è fantastica (Foto)

Una festa di compleanno da un milione di dollari per Jennifer Lopez anche se lei aveva detto che non voleva grandi festeggiamenti per i suoi 50 anni, invece JLo deve aver cambiato idea e in Florida ha spento le sue candeline su una torta meravigliosa davanti a 250 ospiti (foto). Si è presentata al suo party di compleanno in forma strepitosa, sempre bellissima Jennifer Lopez ma a 50 anni e con l’abito Versace disegnato per lei dall’amica Donatella Versace ha illuminato davvero Miami. Tante le celebrità presenti per festeggiare l’importante traguardo della cantante e attrice ma tra tutti i più importanti per JLo erano i suoi gemellini, Max ed Emme di 11 anni. I piccoli hanno emozionato la mamma e i presenti cantando per lei, esibendosi in due performance musicali a sorpresa. Ovviamente accanto alla festeggiata c’era anche il futuro sposo, Alex Rodriguez, 43 anni, ex giocatore di baseball.

JENNIFER LOPEZ AL PARTY DEI SUOI 50 ANNI CON L’ABITO DISEGNATO DA DONATELLA VERSACE

Oro e trasparenze strategiche per il vestito scelto dalla Lopez nel giorno del suo 50esimo compleanno. La pop star non è mai stata così in forma come adesso, segno che volere è potere e che le malelingue possono stare in silenzio. Questa volta, visto lo spacco davvero vertiginoso dell’abito Versace, Jennifer non ha di certo indossato l’intimo modellante, nonostante questo è apparsa come una top model.

L’intimo modellante indossato da Jennifer Lopez ma anche da tante altre celebrità

Certo la festa non è costata poco, a Miami la pop star ha accolto circa 250 ospiti, ha ballato e si è divertita tantissimo, ha posato felice per le foto di rito e non sono mancati i fuochi d’artificio, ovviamente una torta meravigliosa, del costo di 10 mila dollari, e anche un dj alla moda per far diveritre tutti. Auguri splendida JLo!

