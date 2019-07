Manuela Arcuri curve esplosive in bikini all’Argentario (Foto)

Bellissima Manuela Arcuri in bikini, come sempre in forma ma esplosiva (foto). A 42 anni l’attrice sfoggia le sue curve più belle che mai, anche in versione mamma. Un bikini a fiori che forse non è la vera tendenza di questa estate 2019 ma per lei è perfetto. Reggiseno col ferretto ed effetto per niente striminzito, lei che deve prendere in braccio di continuo il suo bambino in costume desidera stare comoda. Manuela Arcuri ha scelto l’Argentario per le sue vacanze italiane con il marito Giovanni Di Gianfrancesco e il loro piccolo Mattia. E’ la rivista Diva e Donna che mostra le foto dell’attrice romana mentre si gode mare e sole e aiuta anche suo figlio che con i braccioli inizia a prendere confidenza con l’acqua. Mattia deve imparare a nuotare e così la famiglia si diverte.

MANUELA ARCURI IN GRAN FORMA QUESTA ESTATE 2019 AL MARE CON I SUOI AMORI

Costanza Caracciolo al mare con la piccola Stella

Per tenersi a galla il piccolo usa i braccioli, deve ancora imparare a stare a galla e intanto gioca con le onde con mamma e papà. I flash dei paparazzi sono tutti per Manuela che non ha perso niente della sua bellezza, anzi ne ha acquistata ancora di più.

Curve da fare invidia per lei che senza volere apparire una top model o mettersi in mostra con bikini esagerati vince di certo contro tante vip. Appare serena e rilassata, con lei c’è Giovanni, stanno insieme dal 2010, poi è nato il bimbo così tanto atteso. Per Mattia la Arcuri ha messo in pausa la sua carriera pronta a ritornare con molta esperienza in più, quella di mamma. Capelli legati, occhiali da sole per proteggersi e tanto amore da godersi anche questa estate. Chissà dove andrà in vacanza ad agosto, lei che è così riservata forse non lo rivelerà a nessuno.

Manuela Arcuri curve esplosive in bikini all’Argentario (Foto) ultima modifica: da