Costanza Caracciolo e Bobo Vieri al mare con la piccola Stella sono un vero spettacolo (Foto)

E’ l’estate più dolce per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri perché con loro c’è la piccola Stella, sono tutti e tre insieme a Formentera (Foto). 29 anni per l’ex velina di Striscia la notizia, 45 anni per l’ex calciatore ma diventano tutti e due piccolissimi quando giocano con la loro bambina. Sette mesi di gioia immensa per la coppia che con gran semplicità si dedica totalmente alla loro bambina. Costanza Caracciolo è bellissima in bikini, in forma perfetta si è presa tutto il suo tempo prima di tornare al lavoro ma adesso in vacanza ci sono solo loro tre. Un po’ dimagrito anche Vieri che mostra meno pancetta ed è un papà fantastico, come già detto più volte dalla splendida showgirl bionda. Borsone e tracolla, c’è tutto il necessario per andare in spiaggia con la piccolina di casa. Ed è quasi sempre babà Vieri a tenerla in braccia, poi tocca alla mamma coccolarla.

COSTANZA CARACICOLO A FORMENTERA CON LA PICOCLA STELLA E BOBO VIERI

In spiaggia tutti li osservano, così dolci con la loro bambina. Il momento del primo bagno in acqua è tenerissimo, con Costanza e Bobo emozionati ed attenti ad ogni smorfia della figlia. Facce buffe i mamma e papà, pochi attimi in acqua e poi di nuovo sul lettino. Cappellino sempre in testa per Stella e papà Vieri cerca di proteggersi con la crema solare spalmata male. La rivista Oggi Mostar le bellissime foto.

Adesso la loro vita ruota tutta intorno a Stella. Dopo aver celebrato il battesimo nella chiesta di Santa Maria del Carmine a Milano sono partiti felici. Niente serate con gli amici tra i locali dell’isola, questa estate Bobo Vieri è tutto per le sue due donne, a parte qualche serata in discoteca, dove Stella e Costanza non lo seguono, per il resto sono sempre tutti insieme.