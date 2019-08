Martina Stella in spiaggia con marito e figlia, reggiseno luccicante e pantaloncini fluo ed è perfetta (Foto)

Anche Martina Stella è in vacanza in Versilia, per la precisione a Marina di Pietrasanta come tantissimi altri vip. Con lei ci sono a figlia Ginevra e il marito Andrea Manfredonia (foto). Sotto l’ombrellone inoltre anche relax e bellezza e l’attrice a 34 anni è sempre la stessa ragazzina, meravigliosa. Attentissima a sua figlia, che non si scotti, che sia al riparo dal sole, protetta dalla crema, che si diverta con la sabbia. Sette anni fa è nata la sua Ginevra dalla storia d’amore con il suo ex, Gabriele Gregorini. Oggi Martina Stella è più felice che mai ed è bellissima in spiaggia in Toscana. Reggiseno rosa pieno di paillettes, pantaloncini rosa fluo e corpo perfetto. Un filo di curve la rende meravigliosa, i capelli lunghi e biondi sempre uguali e il suo sorriso da mamma e quando avvista i paparazzi.

MARTINA STELLA MERAVIGLIOSA IN BIKINI A MARINA DI PIETRASANTA IN TOSCANA

Poco più che adolescente arrivò a Roma e da lì tutto ha avuto inizio. Cappellino in testa per proteggersi dal sole ma soprattutto dai danni dei raggi. Piace a tutte l’abbronzatura d’estate, su tutto il corpo e anche sul viso ma in autunno poi paghiamo i danni con rughe in più e non solo. Martina Stella ci pensa prima ed evita di esporsi troppo.

Delizioso il suo outfit in spiaggia, il reggiseno che brilla e i pantaloncini che noti anche da gran distanza. Quando si accorge della presenza dei fotografi non è per niente dispiaciuta, i vip sanno benissimo che su quella spiaggia ci sono i paparazzi; così si presta per qualche posa più attenta, sempre perfetta, sempre bellissima.





